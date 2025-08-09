HomeTirreno

San Nicola Arcella: “spiaggia libera addio”, concessa ad un’associazione. La protesta di Italia Nostra

E' durato solo 12 giorni l'accesso pubblico, poi la concessione ad Acacia per 30 giorni “in favore delle persone con difficoltà motorie”

S.G.
SAN NICOLA ARCELLA (CS) – E’ polemica a San Nicola Arcella, sull’alto Tirreno cosentino, per la decisione del Comune di concedere una spiaggia libera all’associazione Acacia, escludendo di fatto cittadini e turisti in piena stagione estiva. A sollevare la questione è Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino, che ha affidato la sua denuncia a un post sui social. “Spiaggia libera addio. È stata effettivamente tale solo per 12 giorni”, scrive l’associazione ambientalista.

Italia Nostra spiega che il provvedimento, operativo dall’8 agosto, affida la gestione della spiaggia all’associazione per 30 giorni, con la motivazione di “favorire l’accesso a persone con difficoltà di deambulazione”. “Una finalità nobile – sottolinea Italia Nostra – che però cozza con la reale conformazione della spiaggia, difficile da raggiungere e non adatta, in assenza di adeguamenti, a persone con disabilità”.

L’associazione dichiara di aver presentato osservazioni ufficiali al Comune già da tempo, suggerendo un’assegnazione alternativa, in una zona più agevole e accessibile per tutti, ma senza ricevere alcuna risposta. La spiaggia, dunque, da luogo pubblico e gratuito è diventata di fatto area riservata, in un periodo in cui il “caro lettino” rende sempre più preziosi gli spazi liberi per le famiglie e i residenti. Le due foto pubblicate da Italia Nostra raccontano in modo emblematico la trasformazione: una è del 6 agosto, che mostra la spiaggia ancora libera, e l’altra è dell’8 agosto, già delimitata e riservata. “In piena stagione balneare, un provvedimento che esclude tutti senza alcuna trasparenza o confronto”, denuncia l’associazione.

