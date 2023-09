San Nicola Arcella, al via la quarta edizione del Festival Torre Crawford

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Per il quarto anno consecutivo, il Festival Torre Crawford organizzato da Torre Crawford APS porta a San Nicola Arcella (Cs) un fine-settimana di eventi letterari fuori dagli schemi, ispirato a Francis Marion Crawford, anticonformista romanziere americano nato in Italia, che tra XIX e XX secolo proprio qui scrisse molte sue opere, nella torre che ora porta il suo nome. Gli eventi, tutti a ingresso libero, si svolgeranno al Belvedere di San Nicola Arcella (sabato 2, ore 19.30) e presso il Caffè Le Mele (v. Nazionale 48).

Gli ospiti

Partecipa al Festival Pasquale Ruju, scrittore e sceneggiatore, che parla delle sue esperienze come autore di fumetti italiani di culto quali Tex e Dylan Dog, e del romanzo a più mani Youthless-Fiori di strada (Harper Collins), da lui scritto insieme a Massimo Carlotto e altri. Valentina Di Rienzo, rivelazione della narrativa noir, presenta il suo L’esigenza di uccidere (Morellini), e non manca Marco Marinoni, che fa tappa al Festival con il tour per il nuovo giallo L’origine del male (Mursia). Anche quest’anno gli eventi sono condotti dallo scrittore Andrea Carlo Cappi, noto per la sua carriera trentennale come autore di thriller, ma anche di storie di eroi dei fumetti come Martin Mystère e Diabolik.

Il Premio e l’antologia

Sabato 2 settembre alle 19.30 al Belvedere di San Nicola Arcella (ingresso libero) avrà luogo la cerimonia del Premio Torre Crawford 2023, con la presentazione dell’antologia annuale: Uomo in mare! (edita da Torre Crawford APS) contenente l’omonimo romanzo breve di F. M. Crawford in una nuova traduzione del curatore A. C. Cappi; il racconto Il sogno dello squalo del maestro italiano dell’avventura Stefano Di Marino e le storie inedite selezionate al concorso letterario di quest’anno. Saranno assegnati il Premio Torre Crawford, così come il premio “E io lo dico a Pinketts!” e il premio “Il Prof”, in memoria rispettivamente degli scrittori Andrea G. Pinketts e Stefano Di Marino.

Il programma

Venerdì 1 settembre

ore 19.00 Caffè Le Mele (v. Nazionale 48, San Nicola Arcella)

Presentazione del Festival Torre Crawford 2023

con Andrea Carlo Cappi e gli organizzatori

Sabato 2 settembre

ore 18.00, Caffè Le Mele (v. Nazionale 48, San Nicola Arcella)

-Pasquale Ruju presenta il romanzo Youthless-Fiori di strada (Harper Collins) di Carlotto-Rinaldi-Acciai-Ruju-Torre

-Valentina di Rienzo presenta il suo romanzo L’esigenza di uccidere (Morellini)

ore 19.30, Belvedere di San Nicola Arcella

-Cerimonia del Premio Torre Crawford, con i vincitori; partecipano Valentina Di Rienzo, Marco Marinoni, Pasquale Ruju

Domenica 3 settembre

ore 18.00, Caffè Le Mele (v. Nazionale 48, San Nicola Arcella)

-Marco Marinoni presenta il suo romanzo L’origine del male (Mursia)

-Miti del fumetto italiano: incontro con Pasquale Ruju e Andrea