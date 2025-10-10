HomeTirreno

San Lucido, via alle nuove assunzioni in Comune: 12 posti entro il 2026, molti a tempo indeterminato

Dopo anni di blocco il Comune torna ad assumere. La giunta De Tommaso vara un piano triennale di assunzioni: nuovi posti negli uffici comunali e nella Polizia Municipale grazie al risanamento dei conti dell’ente

SAN LUCIDO (CS) – Buone notizie dal Comune di San Lucido e per chi aspira a lavorare nella pubblica amministrazione grazie a nuove assunzioni in Comune. Dopo anni di attesa, il Comune del Tirreno Cosentino si prepara a potenziare la propria macchina amministrativa con un corposo piano di nuove assunzioni. Un passo definito “storico” dall’amministrazione guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso, “frutto – spiega – di una gestione virtuosa e di un risanamento dei conti che oggi permette all’ente di programmare nuove immissioni di personale”.

Un piano triennale per rafforzare gli uffici comunali

La giunta comunale ha approvato il piano occupazionale 2025-2027, che prevede l’assunzione di diverse figure professionali sia a tempo indeterminato che determinato, tramite concorsi o utilizzo di graduatorie di altri enti. L’obiettivo è chiaro: rafforzare i servizi e migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione locale, dopo anni di blocchi e difficoltà operative.

San Ludico: nuove assunzioni in Comune già entro il 2025

Entro dicembre 2025 è prevista l’entrata in servizio di 2 istruttori per l’Ufficio di Polizia Municipale e un istruttore tecnico (part-time a tempo indeterminato). Il piano proseguirà nel 2026 con altre assunzioni: un istruttore amministrativo, un istruttore finanziario, un funzionario amministrativo, due operatori esperti dell’area tributi e un addetto dell’area anagrafe (part-time, a tempo indeterminato). Sono inoltre previste assunzioni a tempo determinato, tra cui: due istruttori per la Polizia Municipale e due funzionari dell’area finanziaria e dell’elevata qualificazione. Il piano è consultabile sull’Albo pretorio del Comune.

«L’ente, finalmente virtuoso, potrà infatti godere degli spazi assunzionali previsti dal piano di fabbisogno del personale comunale. Si tratta – conclude l’Amministrazione Comunale – di un risultato importantissimo, per molti versi quasi storico, raggiunto con il sacrificio di una linea programmatica lungimirante nel rispetto dei parametri di bilancio».

