San Lucido si stringe attorno al bimbo investito al ritorno da scuola e ricoverato a Cosenza

SAN LUCIDO – L’intera comunità di San Lucido si è stretta attorno alla famiglia e al bambino di 10 anni che due giorni fa è stato investito da un camioncino in transito in una strada che percorre parallelamente la Statale 18 e rimasto ferito in modo grave. Il piccolo era appena sceso dallo scuolabus che lo stava riportando a casa quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto dal mezzo. L’autista del camioncino si è immediatamente fermato a prestare soccorso mentre veniva allertato il 118

Dallo Spoke “San Francesco” di Paola è sopraggiunta in pochi istanti un’ambulanza. Qui i sanitari, dopo aver prestato le prime cure al bimbo (rimasto sempre cosciente) e averlo immobilizzato, hanno deciso per il trasporto a Cosenza in elisoccorso a causa delle gravi ferite: una frattura alla gamba destra e una brutta lesione al piede, oltre a diverse escoriazioni alle mani e al volto a causa della rovinosa caduta sull’asfalto.

Il piccolo non è in pericolo di vita e viene costantemente monitorato dai medici, mentre a lui e alla sua famiglia è arrivato anche il supporto del sindaco di san Lucido Cosimo De Tommaso «rivolgo al ragazzino di 10 anni investito da un camion i miei migliori auguri di pronta guarigione. A tutta la sua famiglia giunga la vicinanza e la solidarietà mia e di tutta l’amministrazione comunale ed un caloroso abbraccio. Vi siamo vicini in un momento così difficile e delicato»