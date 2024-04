San Lucido si prepara ad ospitare un evento di danza internazionale

SAN LUCIDO (CS) – Fervono i preparativi della stagione estiva 2024 nel comune di San Lucido e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco De Tommaso, è al lavoro, grazie anche all’assessore con delega al Turismo Cristian Marchese, per confermare e migliorare quanto fatto lo scorso anno. L’idea è di regalare un palinsesto di eventi estivi di assoluto spessore, in linea con le risorse economiche dell’ente.

San Lucido ospiterà infatti, un evento di calibro internazionale. CRDANCE COMPANY direttamente da New York, ha infatti scelto San Lucido come location per una Summer Intensive del mondo della danza Moderna.

Il palazzetto dello sport “Don Pino Puglisi” ospiterà dal 22 al 28 Luglio, ben sei giorni di Stage e lezioni della rinomata compagnia di danza. Uno straordinario risultato frutto di più incontri tra l’ente e la Direttrice Artistica Della Compagnia, Caterina Rago, che sognava un ritorno alle origini dopo essersi trasferita a soli 13 anni, al fine di coltivare il sogno della Danza.

CRDANCE Company, ha lanciato una piattaforma globale dedicata alla danza moderna e alla coreografia, che offre classi in presenza a San Lucido (Cs), così come l’accesso online al workshop e alla residenza tramite Zoom. Durante il Summer Intensive 2024 di TDM che si svolgerà a San Lucido, gli studenti avranno l’opportunità di investigare la coreografia e la tecnica, con uno sguardo dietro le quinte su ciò che serve per coreografare un nuovo lavoro e ciò che serve per sostenere un lavoro coreografico una volta concepito.

I laboratori offriranno agli studenti una serie concentrata di conversazioni sulla performance e sulla tecnica di danza con un focus sulla danza moderna italiana e americana. La tecnica di danza è un componente essenziale dell’Intensivo, con un particolare enfasi sull’interpretazione e sulle abilità necessarie per eseguire la danza moderna e la coreografia. Questa esperienza offre agli studenti una relazione di lavoro diretta e attiva con la Direttrice Artistica Caterina Rago. Gli studenti acquisiranno conoscenze sul linguaggio specifico e sul pensiero che alimenta il processo creativo di Caterina Rago. Gli studenti impareranno a interrogare e interpretare la danza a un livello raramente sperimentato.