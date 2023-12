SAN LUCIDO (CS) – Le piogge intense di questa mattina hanno creato più di un problema sulla costa tirrenica cosentina. In particolare a San Lucido, dove le vie della cittadina ad un certo punto di sono trasformate in veri e propri torrenti. Soprattutto lungo la strada principale del centro di San Lucido, tra via Regina Elena e Piazza fiume, fango a acqua hanno invaso la carreggiata creando più di un pericolo. Ma danni e disagi si sono registrati anche anche in alcune abitazioni dove gli scantinati sono stati allagati e giardini invasi da fango e detriti. L’amministrazione comunale ha attivato subito il COC ed i mezzi della protezione civile sono intervenuti nelle zone dove si sono registrate le maggiori criticità.

In queste ore la situazione è tornata alla normalità ed una squadra sta provvedendo a ripristinare la viabilità ed è stato chiesto a tutti i cittadini massima collaborazione nel non parcheggiare e/o spostare le auto in sosta al fine di garantire un’adeguato intervento di ripristino.

Inevitabili le polemiche. Il gruppo d’opposizione Avanti San Lucido accusa l’Amministrazione comunale “Un paese al buio, le periferie isolate, il lungomare dissestato, rappresentano la cartina tornasole di una maggioranza appiattita alle inconsistenti iniziative del Sindaco. Ed ancora, innumerevoli sono le segnalazioni di cittadini preoccupati dalla presenza di fango, residui vegetali e detriti vari, riversatisi sulle strade a causa della mancata manutenzione e pulizia dei canali di scolo. Gli addobbi natalizi? La metafora di un paese in balia di se stesso, spento, senza guida, a cui questa deludente (decadente!) maggioranza non è in grado di imprimere una svolta, ovvero di pensare a delle concrete iniziative di crescita. I proclami elettorali crollati come castelli di sabbia al primo soffio di vento! Prima o poi, bisognerà prenderne atto. Sarebbe un gesto responsabile. Il primo! Un momento di speranza per la nostra Comunità”