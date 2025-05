San Lucido: insegnante aggredita verbalmente. La solidarietà del sindaco

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Un’insegnante sarebbe stata aggredita verbalmente in un luogo pubblico davanti ai ragazzi. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è stato stigmatizzato sia dal dirigente scolastico che dal sindaco Cosimo De Tommaso che ha parlato di atteggiamenti disdicevoli.

«Il sindaco unitamente al dirigente scolastico, nel sostenere l’istituzione scolastica e la scuola quale veicolo sociale per formare le future generazioni, condanna alcuni atteggiamenti disdicevoli perpetrati ai danni di una insegnante, in un luogo pubblico, dinnanzi ai giovani».

«Quanto accaduto – trattandosi di violenza verbale – non può essere tollerato e giustificato in nessun modo e per questo auspichiamo che simili atteggiamenti non si debbano più ripetere in un paese civile e cordiale come la nostra amata San Lucido. All’insegnante coinvolta conclude il primo cittadino – la nostra vicinanza e solidarietà».