San Lucido, il “nuovo” porto prende forma e si illumina. Proseguono i lavori di ammodernamento

SAN LUCIDO (CS) – Proseguono i lavori di ammodernamento e miglioramento funzionale del porticciolo di San Lucido. Sotto l’occhio vigile della Capitaneria di Porto, da alcuni mesi sono iniziati gli interventi di adeguamento normativo e funzionale del porto che prevedono diversi interventi, finanziati dalla Regione Calabria, nell’ambito di una convenzione stipulata con il Comune di San Lucido (circa un milione di euro).

Lavori che sembrano non partire, tra le solite pastoie burocratiche, ma che a dicembre hanno preso finalmente il via e sembrano procedere spediti. Si tratta di interventi necessari per il miglioramento della funzionalità della struttura e per incrementare le condizioni di sicurezza delle unità di diporto in ingresso, in uscita e che stazioneranno nel porticciolo. A lavori completati il porto diventerà un piccolo gioiello turistico ma estremamente funzionale anche per gli operatori della zona e l’indotto che ruota attorno alla marineria.

I lavori che stanno trasformando il porto di San Lucido

In particolare, l’intervento più importante era quello che prevedeva opere di dragaggio del fondale interno al bacino portuale così da rendere accessibilità l’area che da sempre conviveva con l’atavico problema dell’innalzamento del fondale marino. All’interno del porto sono state installate le colonnine elettriche e idriche per l’ erogazione dell’acqua, è stato completato il nuovo impianto di Illuminazione dell’intero bacino ed attivato il sistema di videosorveglianza. I lavori prevedono anche il completamento delle banchine lato nord e sud con pavimentazione bituminosa, il posizionamento dei fanali di ingresso del porto, il rivestimento dei muri in calcestruzzo cementizio, con pietra locale e l’integrazione arredo portuale di nuove bitte, ormeggi e parabordi sulle banchine.