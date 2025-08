San Lucido, grave incidente tra un’auto e una moto: ferito il centauro. Chiusa la SS18

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Nel corso del primo pomeriggio di oggi sulla SS18 “Tirrena Inferiore” si è verificto un grave incidente, all’altezza del Comune di Fuscaldo, che ha coinvolto un’auto, un SUV e una moto. A quanto si apprende ci sarebbe un ferito, si tratterebbe del centauro che, per via della gravi condizioni, sarebbe stato portato in elisoccorso all’ospedale Annunciata di Cosenza.

Per via del sinistro che si è verificato al km 324,500 della “Tirrena Inferiore”, nel Comune di San Lucido, la strada statale 18 risulta al momento chiusa al traffico in entrambe le direzioni, come fa sapere Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e comprendere la dinamica dell’accaduto oltre che per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.