San Lucido entra ufficialmento nel circuito Giffoni: «il nostro territorio cresce»

SAN LUCIDO (CS) – San Lucido è entrata ufficialmente nel circuito Giffoni. Si è tenuto ieri un incontro presso gli studi della Multimedia Valley, al quale ha preso parte una delegazione dell’amministrazione comunale composta dal sindaco, Cosimo De Tommaso, dal Vice sindaco Elisabetta Bonaiuto, dal Presidente del Consiglio Comunale, Catia Filippo e dagli assessori Floriana Chiappetta e Cristian Marchese, il consigliere comunale Mercurio Pate. Ad accoglierli, Claudio Gubitosi, Direttore e Fondatore del Giffoni World e Jacopo Gubitosi, Direttore Generale.

“Come promesso – rende noto l’amministrazione comunale – dopo il primo incontro presso la casa comunale di San Lucido abbiamo recato visita presso una realtà straordinaria, fatta da persone straordinarie. Non ci stiamo limitando soltanto ad una visita conoscitiva del mondo Giffoni, ma stiamo intraprendendo una Partnership per la crescita esponenziale del nostro Territorio. Stiamo infatti mettendo a punto – prosegue la nota – delle iniziative che orbitano nel mondo Giffoni, con particolare attenzione al mondo scolastico verso il quale guardiamo con grande interesse così come per le attività culturali da promuovere tutto l’anno.

È stato un momento di confronto davvero bello e proficuo – conclude il sindaco. – Uno scambio di idee che crea un ponte tra le nostre realtà, finalmente comunicanti. Ci riteniamo soddisfatti. I nostri Giovani molto presto conosceranno questa realtà, vero modello organizzativo sociale”.