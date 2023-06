San Lucido: divieto di balneazione, il sindaco «lavori di ripascimento. Il mare è pulito e cristallino»

SAN LUCIDO (CS) – “L’ordinanza N.21 emessa in data 16/06 e riguardante il divieto di balneazione per il tratto di spiaggia che va dal lido ‘Fico d’India’ fino al ‘lido la Calura’ è solo ed esclusivamente riconducibile ai lavori di ripascimento e in nessun modo e nessun caso all’inquinamento delle nostre acque. Il mare a San Lucido è pulito, cristallino, e non è soggetto ad inquinamento. Siamo uno dei pochi comuni – se non l’unico del basso Tirreno Cosentino ad aver avviato questo tipo di intervento“. È quanto afferma in una nota stampa il sindaco del comune di San Lucido, Cosimo De Tommaso.

“Stiamo rifacendo il look al nostro lungomare. Consegneremo – sottolinea – ai bagnanti un’arenile sicuro, una spiaggia completamente nuova. L’intervento da noi voluto ha permesso il ripristino morfologico delle spiagge soggette alle dinamiche di erosione meteo-marine e il riequilibrio sedimentario del litorale nel modo meno impattante possibile dal punto di vista ecologico e nel rispetto dell’ambiente e nella tutela della fauna presente”. Il sindaco ribadisce e conclude: “il divieto di balneazione è atto dovuto al fine di tutelare l’incolumità di possibili bagnanti, vista la presenza ed il passaggio sulla spiaggia di macchine operatrici. Stiamo lavorando per il bene di San Lucido con serietà. Andiamo avanti sentendo la fiducia dei cittadini”