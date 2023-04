‘San Lucido Comics’, atteso l’evento dedicato all’arte fumettistica

SAN LUCIDO (CS) – L’amministrazione comunale di San Lucido, guidata dal sindaco Cosimo de Tommaso, attraverso un lavoro di ricercata progettualità messa a punto dall’assessore con delega al turismo Cristian Marchese, ha stilato una serie di eventi che animeranno la cittadina tirrenica in vista della stagione estiva. ll 16 aprile si terrà il “San Lucido Comics”, un appuntamento unico nel proprio genere che irradierà di cultura pop l’intero comprensorio.

L’obiettivo è quello di consentire agli appassionati di fumettistica di entrare in contatto con esperti e artisti del settore, e di avvicinare al genere un’utenza ampia. La cittadina registrerà dunque una vasta presenza di stand a tema, di cosplayes (persone vestite da soggetti del mondo dei fumetti), e di numerose attività di divertimento in grado di intercettare un target variegato. L’evento si terrà nel centro del comune di San Lucido a partire dalle ore 10:00 e sarà aperto al pubblico gratuitamente.

Il programma

Prevede nel pomeriggio l’intervento dell’associazione “Gianmarco de Maria”, dedita alle attività di clown terapia nei poli ospedalieri, per poi proseguire alle 17 con la gara del cosplayers – la quale decreterà chi sarà riuscito ad incarnare al meglio il look e l’atteggiamento del personaggio che rappresenta – e terminare in serata in un clima festoso con il concerto dei “Crazy Toons”.

Grande entusiasmo è espresso dall’assessore al Turismo Cristian Marchese, il quale dichiara: “Stiamo lavorando per rendere San Lucido un polo attrattivo sempre più centrale nel Tirreno Cosentino. Puntiamo su questo evento perché, attraverso l’arte dei fumetto, rappresenta un modo per creare occasioni di incontro, divertimento e socialità nella nostra comunità. Tali progettualità – continua – sono prova di come quest’amministrazione sta lavorando in ottica non solo quantitativa ma anche qualitativa per la pianificazione degli eventi che condurranno alla stagione estiva”. “A tal proposito, posso già anticipare che stiamo lavorando ad una programmazione variegata ed entusiasmante, improntata nell’ottica di rendere San Lucido una realtà protagonista anche nel settore turistico per il breve e il lungo periodo”, conclude Marchese.