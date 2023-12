San Lucido ‘città dei bambini’: la magia del Natale avvolge strade e piazze

SAN LUCIDO (CS) – L’Amministrazione comunale di San Lucido si propone di promuovere ed attuare l’idea di “San Lucido città dei bambini” ed è per questa finalità che ha posto al centro della programmazione natalizia l’infanzia.

“Parte dalla considerazione che il Natale, troppo spesso svilito nel mondo odierno a festa consumistica, va rivalutato nella sua essenza e nel suo vero significato che trova proprio nei bambini i testimoni più veri”, scrive in una nota l’amministrazione comunale di San Lucido.

“Ecco perché il nostro Natale è dedicato soprattutto a loro, con un primo momento in cui noi amministratori abbiamo voluto offrire un dono personale ai piccoli della scuola dell’infanzia: delle brandine per chi, tra i più piccini, gradisca qualche minuto di riposo. E poi abbiamo voluto creare dei luoghi in cui l’atmosfera suggestiva del Natale fosse vissuta pienamente.

Innanzitutto con “la via dei presepi” di cui è protagonista il presepe nel suo profondo significato, visto non solo come rappresentazione della Nascita di Gesù ma anche come momento di incontro tra chi costruisce i presepi e chi ama perdersi nella mirabile e commossa condivisione della creatività espressa. È anche un modo per creare emulazione e guidare soprattutto le giovanissime generazioni a considerare il presepe l’espressione più genuina del Natale. E sono tantissimi i bambini che stanno condividendo questi bellissimi momenti di visita, organizzati dalla scuola ed anche dall’Associazione Agesci.

Una manifestazione di coralità positiva e proficua per la crescita della nostra comunità. E grande partecipazione si sta registrando presso i laboratori creativi che si stanno svolgendo nel piccolo teatro comunale e nella dimora di Babbo Natale. I bambini sono coinvolti in attività creative e ludiche di grande interesse, con la partecipazione di Babbo Natale. Ed infine abbiamo voluto creare un luogo tutto da vivere nella gioia natalizia: la villa comunale trasformata in parco del Natale: con panchine colorate, luci di mille colori e gonfiabili per la felicità dei bimbi. Pian piano si va costruendo in modo sempre più netto ‘San Lucido città dei bambini'”.