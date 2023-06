San Lucido celebra il suo patrono, 5 giorni dedicati a San Giovanni Battista

AN LUCIDO – Tradizione e innovazione, i riti della fede, grande musica, sorprese per grandi e bambini, tutto in un turbinio di colori e sapori. Dal 21 al 25 giugno a San Lucido, i festeggiamenti civili e religiosi, dedicati a San Giovanni Battista. La festa patronale – promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, dott. Cosimo De Tommaso, in collaborazione con l’Arcidiocesi Metropolitana Cosenza-Bisignano, parrocchia San Giovanni Battista, e le associazioni – è ormai pronta e l’attesa sale di giorno in giorno.

Il programma di appuntamenti è stato pensato per soddisfare tutta la cittadinanza, con particolare attenzione per i più giovani, e i turisti che – si spera – si riverseranno per le strade del centro cittadino dove ad accoglierli ci saranno i consueti stand della fiera locale e le affascinanti luminarie che illumineranno il sentiero della grande festa.

Il programma religioso

Prevede il 25 giugno la Santa Messa di ringraziamento presieduta dal vescovo Mons. Cecchinato, ma ogni giorno saranno celebrati riti eucaristici nelle chiese sanlucidane, rinnovando il profondo atto di fede e devozione verso il Santo. Altro appuntamento sabato 24 giugno, con la Santa Messa delle 11, alla presenza delle autorità civili, militari e della Fanfara dei Bersaglieri. Alle 18, la consueta processione per le vie del paese.

Il programma civile

San Lucido diventa sede di grandi eventi ospitando in concerto il 22 giugno, dalle ore 22:30 – nella Piazzetta Panoramica – CeCe’ Barretta, artista calabrese tra i più in voga del momento. Un evento che lancia la comunità tirrenica verso una stagione estiva da assoluta protagonista.

Altro momento musicale da non perdere, è previsto venerdì 23 giugno, con Cantalautore “Chi fermerà la Musica”, con ospite Antonio Vaglica, vincitore di Italia’s Got Talent 2022.

L’amministrazione comunale ha previsto esibizioni di artisti locali per rallegrare ulteriormente i festeggiamenti.

Sabato 24, nella Piazza Monumento, spazio al concerto Bandistico “Banda Due Mari – Tiriolo”. Attesa per lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte che si terrà nel rispetto dell’ambiente, senza perdere lo storico fascino che lo ha sempre contraddistinto.

La Festa Patronale di San Giovanni prevede anche eventi sportivi, con il Memorial Dario Albanese – Città di San Lucido, organizzato dall’Atletico San Lucido, che si terrà allo stadio comunale P. Provenzano e il Campo Estivo organizzato dalla Volley San Lucido che partirà il 25 Giugno.

Spazio anche alla cultura grazie al “Festival della letteratura” promosso dall’assessore Floriana Chiappetta. Da segnalare – infine – anche la novità “San Giovanni per bambini” – in data 21 Giugno – con giochi popolari in piazza. Un’edizione che si preannuncia scoppiettante. Soddisfatta l’amministrazione comunale ha inteso dichiarare: “Vi aspettiamo a San Lucido. Abbiamo organizzato Un’edizione ricca, tenendo conto del bilancio e delle difficoltà ma con la voglia di regalare momenti speciali e condivisi”.