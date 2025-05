San Francesco di Paola: fede, tradizione e musica per il Santo della Calabria e della gente di mare

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Come era prevedibile, la Città di Paola in queste ore è presa d’assalto da migliaia di fedeli per la Festa di San Francesco, Patrono della Calabria e della “Gente di mare“. Le celebrazioni anche per il 2025 prevedono i tradizionali eventi religiosi e popolari profondamente radicati nella cultura e nell’identità delle comunità locali ma anche spettacoli e concerti.

San Francesco di Paola nacque proprio a Paola nel 1416. Fondatore dell’Ordine dei Minimi, visse in povertà e umiltà, dedicando la sua vita alla preghiera, alla penitenza e all’aiuto dei bisognosi. Il motivo di questa festa risale all’evento della canonizzazione, avvenuta il 1° maggio del 1519. Erano passati soltanto dodici anni dalla morte in Francia di Francesco di Paola, quando papa Leone X, dopo un regolare processo canonico, lo volle innalzare agli onori degli altari. La notizia a Paola arrivò solo tre giorni dopo, motivo per cui i cittadini Paolani continuano a festeggiare solennemente il loro Santo il 4 maggio.

Migliaia di fedeli ogni anno, prendono parte ai momenti più significativi tra cui le processioni solenni, con la statua del santo portata in spalla dai devoti lungo le vie cittadine o la suggestiva processione in mare. Intorno agli eventi religiosi vengono allestite fiere e mercatini, che offrono prodotti artigianali e tipicità calabresi; e ancora spettacoli pirotecnici e concerti musicali ad animare le serate. Non solo un evento religioso, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e la memoria collettiva. Dall’accensione della lampada votiva per celebrare il patronato di San Francesco sulla Regione Calabria alla benedizione del mare con il santo Mantello. E poi il clou, con il busto argenteo portato a spalla in processione per le vie di Paola. Come di consueto, oltre al ricco e suggestivo programma religioso è previsto anche quello civile.

PROGRAMMA

Venerdì 2 maggio

Le Sante messe alle 7 – 9 – 11.30 – 17.30;

ore 9.00 – Ospedale S. Francesco – Visita del simulacro del Santo – Santa Messa;

ore 16:30 – Rito della Lampada Votiva nel piazzale del Santuario;

ore 17:00 – Corteo verso la Chiesa grande e alle 17:30 la Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Correttore Generale dell’Ordine dei Minimi, P. Gregorio Colatorti – Accensione della Lampada votiva da parte del Presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto.

Sabato 3 maggio

Le Sante messe alle 7 – 9 – 11.30 – 18;

ore 9.30 – Casa Circondariale – Visita del simulacro del Santo – Santa Messa. Al rientro: Palazzo di Giustizia – Visita del simulacro del Santo – breve momento di preghiera.

ore 15:45 – Porto di Cetraro: Arrivo del Sacro Mantello (in forma privata) e celebrazione della S. Messa;

ore 16:30 – Imbarco del Sacro Mantello sulla motovedetta della Capitaneria di Porto – Corteo di barche e processione a mare fino al lido di Paola;

ore 18:30 – Arrivo sulle acque di Paola – Celebrazione della Parola. Benedizione del mare e lancio della corona di alloro in memoria dei Marittimi. Sbarco del Sacro Mantello e ripresa della processione: Capo Vaticano, Via dei Pignatari, Via San Rocco, Via del Cannone, Piazza IV Novembre. Declamazione di alcuni brani tratti dagli scritti di san Francesco di Paola sulla Pace – Messaggio da parte di S. E. R. card. Angelo DE DONATIS, Penitenziere Maggiore di S. R. C. Ripresa della processione fino alla Chiesa di Montevergine – Venerazione del Sacro Mantello e preghiera personale fino alle ore 23.30.

Domenica 4 maggio

90° dell’arrivo delle ossa di San Francesco dalla Francia (1935-2025)

Le Sante messe alle ore 7 – 9.30 – 16 – 18

ore 9:30 – Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. card. Angelo De Donatis, Penitenziere maggiore di S. R. C.

ore 11:00 – Processione del simulacro del Santo: Via San Francesco, Via Baracche, Via Motta;

ore 12:00 – Piazza Pizzini – Consegna delle chiavi della Città al Santo da parte del Commissario prefettizio dott. ssa Lucia Iannuzzi. La processione prosegue per Corso C. Colombo, Via San Francesco, Via Duomo, Via Mulino, Via IV Maggio, sosta presso la Casa Natale del Santo.

ore 17:00 – Ripresa della processione: Piazza IV Novembre, Via Nazionale, Viale della Libertà, Viale Stazione, sosta all’interno della Stazione, strada nuova del Porto (proseguirà per il mare solo il simulacro del Santo con le autorità civili e religiose – Benedizione del mare) – Ripresa della processione: Via Capo Spartivento, Via San Leonardo, Via dei Pignatari, Salita G. Gissing, Corso Roma, Piazza IV novembre, Corso Garibaldi, Via Nazionale, Corso C. Colombo, Via San Francesco, Santuario.

Al rientro in Santuario – Arrivo della processione e solenne canto del Te Deum di ringraziamento. Spettacolo pirotecnico a cura della ditta Sarro di Cerzeto. Dal 1° al 4 maggio la Casa Natale del Santo resterà aperta per visite di preghiera dalle ore 9 alle ore 24.

Programma concerti

Stasera in piazza IV Novembre il concerto di LDA dalle ore 22:00. Domani, sabato 3 maggio, doppio appunamento con il complesso bandistico San Francesco di Paola. Alle 10 matinè musicale e poi alle 21.30 il concerto sinfonico. I festeggiamenti si chiudono poi domenica, 4 maggio, con la band tributo a Vasco Rossi “Alibi“, alle 22:00.