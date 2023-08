Rubano il loro camper a Torino, giovane coppia viene ospitata a Scalea

SCALEA (CS) – In camper per girare l’Europa era questo il sogno di Helen Gosling, 32enne inglese, e Andrew White, suo fidanzato 30enne. Hermy il loro inseparabile camper e il cagnolino, hanno viaggiato per luoghi incantevoli sparsi per il vecchio continente fino ad arrivare in Italia: durante una sosta all’esterno dell’Ikea di Collegno, nell’area torinese, Hermy è stato rubato.

All’interno tutti gli averi e i ricordi della giovane coppia. Helen e Andrew sono stati subissati da tanti messaggi di conforto e gesti di estrema solidarietà per la “perdita” della loro casa a quattro ruote. L’aiuto prezioso e concreto per questa coppia arriva dal cuore grande della Calabria, precisamente da Scalea, in provincia di Cosenza.

Delle brave persone hanno ospitato la coppia nella loro casa di campagna, offrendo non solo alloggio ma anche viveri, indumenti e ogni tipo di bene di prima necessità. Helen, sui social, ringrazia i calabresi che hanno offerto il loro aiuto: “il nostro periodo a Torino è andato un po’ diverso da come ci aspettavamo. Ma ora che siamo diretti a Scalea in attesa di notizie su Hermy, devo dire che mi dispiace andare. Abbiamo avuto probabilmente uno dei fine settimana più difficili della nostra vita, ma queste persone meravigliose ci hanno portato a casa loro senza pensarci due volte. Ci hanno nutrito, vestito e confortato nel momento del bisogno. Le parole non potranno mai ripagarvi della vostra gentilezza, quindi immagino che dovremo tornare a trovarvi qualche volta”. Hermy è stato infatti ritrovato e la coppia potrà riprendere il viaggio che tanto hanno sognato.