CITTADELLA DEL CAPO (CS) – Il 4 luglio, nella Storia (precisamente nel 1776), simboleggia la nascita e l’indipendenza di un grande Paese come gli Stati Uniti d’America, luogo di nascita di Paul Harris, che ha inventato la Ruota più “buona” di tutti i tempi: quella del Rotary International, caratterizzata dal fulcro stabile e dai tasselli che si ingranano con le attività dei cuori sensibili e propositivi. E’ con questo particolare simbolismo, che ieri, venerdì 4 luglio, è iniziato un altro “giro di giostra” (o di “ruota”, se vogliamo) nel Rotary Club Cosenza Nord, all’interno del suggestivo “Palazzo del Capo” di Cittadella del Capo, dimora storica affacciata sul Mar Tirreno, nella splendida cornice della Riviera dei Cedri.

Antonietta Converso ha passato il collare a Francesco Manna: una “Grande (ed efficiente) Madre” che lascia il passo a colui che rappresenta il simbolo del “Fratello Maggiore”: quello che fa tesoro dei Valori acquisiti e li condivide con gli altri membri della Grande Famiglia del Rotary.

Pronti ad agire, orgogliosi di esserci: uniti per fare del bene

Un impareggiabile tramonto che prelude a un’altra, fantastica, alba. “Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di portarsi a casa un’alba o un tramonto.” (Tiziano Terzani)

La signorilità e la grazia del Presidente Converso, ha aperto il nuovo giorno alla determinazione del Presidente Manna, il quale ha illustrato i suoi progetti, che continueranno il solco del già proficuamente tracciato con altro valore aggiunto rappresentato dai sempre più stretti rapporti con l’Università della Calabria.

“Ognuno deve cercare a modo suo, ognuno deve fare il proprio cammino, perché uno stesso posto può significare cose diverse a seconda di chi lo visita.” (Tiziano Terzani)

Qualcuno ha detto che, forse, la vera conoscenza non viene dai libri ma dall’esperienza perché, il miglior modo per capire la realtà è attraverso le emozioni, le intuizioni, i sentimenti. E, se è vero come è vero che, come ci ha insegnato Paul Harris, la meravigliosa Amicizia illumina i sentieri della vita, il Rotary deve restare una forza “integrante”, all’interno di un mondo dove, le forze di disintegrazione, vorrebbero prendere il sopravvento.

E a chi, ormai all’alba di sabato 5 luglio, ha cercato rassicurazione nel nuovo “Capitano” del RC Cosenza Nord, vista la foschia dei conflitti internazionali, il Presidente Francesco Manna ha risposto: “E’ solo un po’ di nebbia che annuncia il sole. La nostra ruota ha appena ripreso a girare per un altro anno di grandi opportunità.”

“Vivo ora, qui, con la sensazione che l’universo sia straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una continua scoperta. E io sono particolarmente fortunato perché, ora più che mai, ogni giorno è davvero un altro giro di giostra.” (Tiziano Terzani)