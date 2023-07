‘Riviera dei Cedri in Bike’, un’avventura mozzafiato lungo la spettacolare costa cosentina

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Tutto pronto per il suggestivo evento “Riviera dei Cedri in Bike” che si terrà sabato 8 e domenica 9 luglio, con partenza da Belvedere Marittimo. Un’avventura mozzafiato lungo la spettacolare Riviera dei Cedri, una possibilità di promozione turistica e territoriale, un’opportunità straordinaria per esplorare la splendida costa della Riviera dei Cedri, su due ruote, dando l’incredibile possibilità ai partecipanti di immergersi nella bellezza dei paesaggi del litorale dell’alto tirreno cosentino, meglio conosciuto – appunto – come Riviera dei Cedri.

L’evento, promosso dall’Asd Belvedere-Ciclone del presidente Filippo Gaglianone – e con il patrocinio della Regione Calabria, del Gal Riviera dei Cedri, della Comunità Europea, dei comuni di Belvedere Marittimo, Diamante, Orsomarso e Santa Maria Del Cedro, con lo scopo di unire i comuni della cintura tirrenica, propone due giornate dense di avventure cicloturistiche, esplorazioni, cultura, e divertimento assicurato per grandi e piccini. Non mancheranno convegni, passeggiate nei luoghi più caratteristici. Tra le presenze più rilevanti – soprattutto in ambito ciclistico – da segnalare quella della Federazione ciclistica italiana, rappresentata per 8-9 Luglio dal vicepresidente nazionale, Carmine Acquasanta. Sarà presente anche il delegato regionale, FCI CALABRIA, Francesco Corrado; Marco Scarponi della fondazione Scarponi.

Il percorso della ciclopedata di sabato 8 Luglio, prevede una distanza di 68,3 Km con un dislivello di 670m. Il percorso della ciclopedata di Domenica 9 Luglio, prevede una distanza di 59,2 Km con un dislivello di 419 m. Ulteriori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa in programma a Belvedere Marittimo presso il MALÌ BEACH CLUB, in data 6 Luglio 2023, dalle ore 19:30.

Riviera dei Cedri in Bike: il programma

– Sabato 8 Luglio, dopo il ritrovo a Belvedere Marittimo in piazza mercato, spazio alla sensibilizzazione con la ciclopedalata ecologica. I corridori – o qualsivoglia bikers – visiteranno la bellissima cascata della Ficara ad Orsomarso, dove ad accoglierli ci sarà l’amministrazione comunale con i consueti saluti istituzionali. Nel pomeriggio di Sabato da registrare l’apertura del Village, la camminata nel borgo a cura dell’associazione culturale “La Riviera” in Piazza Amellino, lo spettacolo musicale e teatrale a cura dell’accademia dell’ancia. Grande attesa per lo spettacolo acrobatico delle 23:00 – in Piazza Mercato a Belvedere Marittimo- del “Trial Time Bike Show“.

Domenica 9 Lugli , dopo partenza di rito, ci sarà la visita al castello Normanno di San Michele a Santa Maria Del Cedro e alla cedriera Greenhouse Scalea, primo impianto agrofotovoltaico d’Italia. Seguirà la visita al museo del cedro, con possibilità di degustazione. Il Tour prosegue con l’emblematica tappa di Diamante-Cirella. I bikers si fermeranno ai murales per poi far ritorno verso le 12:30 a Belvedere Marittimo. Nel pomeriggio – dopo l’apertura del Village – spazio alla gara podistica sul Lungomare di Belvedere Marittimo, ai saluti dell’amministrazione comunale e del sindaco, dott. Vincenzo Cascini, allo spettacolo di danza a cura della Ballet Studio di Maria Marino e lo spettacolo musicale “Voyage 4et” del maestro Carmine Sangineto, con saluti finali.

L’iniziativa è positivamente segnata dalla cultura. In quest’ottica grande rilevanza per il convegno “I Benefici dello sport”, in programma alle 21:30 in Piazza Mercato – Domenica 9 Luglio – a Belvedere Marittimo. Tra gli illustri relatori, l’assessore comunale con delega alla cultura, Raffaela Sansoni, che moderarà l’agorà; Ilario Giuliani della casa editrice coccoleebooks. Il Prof. Antonello Vidiri prof. alla Sapienza di Roma e Direttore UOC Radiologia e Dipartimento di Ricerca Diagnostica Avanzata, Marco Scarponi dell’omonima fondazione.