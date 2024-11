Riapertura Ospedale di Praia a Mare: Consiglio di Stato nomina un nuovo commissario ad acta

- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, ha pronunciato ieri, giovedì 7 novembre 2024, un’ordinanza per la nomina di un nuovo Commissario ad acta incaricato dell’ottemperanza delle proprie sentenze sulla riapertura dell’Ospedale di Praia a Mare. A comunicarlo è Antonino De Lorenzo, sindaco del Comune di Praia a Mare.

“Il Consiglio di Stato, stante l’inerzia da parte dei soggetti volta per volta individuate ad eseguire le sentenze del 2014, del 2015, del 2017 e del 2022, gli ultimi in ordine cronologico il commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, e il precedente commissario ad acta per la questione praiese, Eugenio Sciabica, ha ritenuto di sostituirli, procedendo alla nomina del direttore generale della Direzione della Salute del Ministero della Salute o di altro funzionario da lui delegato. Al nuovo soggetto, dunque, il compito di eseguire le sentenze del Consiglio di Stato entro 60 giorni e di verificare, altresì, se le scelte esecutive prese dal Commissario Occhiuto con il Dca n. 198 del 12 luglio 2023, impugnato dai comuni di Praia a Mare e Tortora, siano o meno conformi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle citate sentenze e nel cosiddetto “decreto Sciabica”. Il Consiglio di Stato, infine, fisserà l’udienza camerale per dibattere della relazione e dei provvedimenti del nuovo Commisario ad acta per ulteriore trattazione del giudizio”.

La decisione è giunta sulla base del ricorso presentato nel 2023 dai comuni di Praia a Mare e Tortora, difesi dall’avvocato Francesco Cristiani, contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Regione Calabria e Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Calabria. Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti istituzionali che hanno spinto per il ricorso: i sindaci di Praia a Mare e Tortora, Antonino De Lorenzo e Toni Iorio, e l’assessore alla Sanità del Comune di Praia a Mare, Elisa Selvaggi.

“Tutto quanto chiesto con il nostro ultimo ricorso è stato soddisfatto dal Consiglio di Stato – dichiarano -. Ovvero, di sostituire il Commissario inadempiente, che il nuovo incaricato tenesse fede e rispettasse le sentenze precedenti e di verificare se il nuovo Dca n. 198 del 12 luglio 2023 fosse o meno conforme a quelle sentenze. Ovviamente, una reale e completa soddisfazione potremo provarla solo quando l’ospedale di Praia a Mare sarà riaperto e funzionante. Tuttavia – aggiungono – oggi si compie un fondamentale passo in avanti verso questo obiettivo. Per l’inerzia di chi doveva fornire una risposta concreta alla salute dei cittadini del territorio – hanno concluso – valutiamo opportune azioni giuridiche“.