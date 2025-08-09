Reflui fognari nel torrente e poi nel Tirreno cosentino, sequestrato il depuratore di Verbicaro

- Advertisement -

VERBICARO (CS) – Gravi carenze strutturali e gestionali, con anomalie tali da compromettere la qualità e l’efficienza del processo depurativo e, di conseguenza, dell’ambiente sono emerse dalle indagini che hanno portato la Procura della Repubblica di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, a disporre il sequestro preventivo d’urgenza del depuratore comunale di Verbicaro, nel Cosentino.

Reflui fognari nel torrente

Secondo gli inquirenti, i reflui fognari venivano scaricati senza essere stati depurati nel torrente San Pietro e, attraverso questo corso d’acqua, nel fiume Abatemarco e quindi nel Mar Tirreno, in corrispondenza della foce situata nel Comune di Santa Maria del Cedro.

Una persona è stata iscritta nel registro degli indagati per i reati di getto pericoloso di cose e inquinamento ambientale. Il sequestro preventivo d’urgenza del depuratore di Verbicaro è stato motivato dalla procura con la necessarietà di impedire l’aggravamento e la prosecuzione del danno ambientale, evitando che la libera disponibilità dell’impianto da parte dell’indagato potesse costituire ulteriore pericolo. Il provvedimento contiene anche la richiesta di convalida.