Raid vandalico a Campora San Giovanni: danneggiati e incendiati cartelloni stradali e arredi urbani

AMANTEA (CS) – Le poche parole pubblicate sui social dal Sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino sono eloquenti «stanotte qualcuno ha pensato diversamente. Io non so perché, ne’ mi sforzo di capire. Le immagini si commentano da sole». Ed in effetti a guardare le foto della devastazione di Corso Italia nella frazione di Campora San Giovanni, c’è poco da commentare. Ignoti, la notte tra venerdì e sabato, hanno compiuto un vero e proprio raid vandalico. Cartellonistica stradale diventa e data alle fiamme, così come le panchine, cestini dei rifiuti divelti così come un lampione della pubblica illuminazione.

Ad accorgersi di quanto accaduto i residenti, che ieri mattina hanno trovato il corso devastato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Al vaglio le riprese video delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Resta da capire chi e perchè abbia compiuto il gesto e non viene esclusa nessuna ipotesi. Rimane la devastazione compiuta da vandali senza alcun senso civico.