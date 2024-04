Praia, la minoranza attacca sul bilancio di previsione: «vistose anomalie finanziarie»

PRAIA A MARE (CS) – “Nella seduta di ieri del Consiglio comunale la maggioranza ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Amare Praia aveva chiesto lo stop della seduta e l’audizione del Revisore dei Conti per avere chiarimenti su alcuni capitoli di spesa”. Così scrive la minoranza consiliare Amare Praia in una nota.

“Il documento finanziario dell’Ente era stato approvato in Giunta il 12 marzo scorso e già in quella occasione Amare Praia aveva segnalato la presenza di vistose anomalie. A seguito del nostro intervento l’Amministrazione comunale è stata costretta ad annullare quella delibera e a predisporre un nuovo bilancio. Nonostante le correzioni apportate il Bilancio di previsione presenta incongruenze finanziarie che necessitano un approfondimento. Sono molteplici i capitoli di spesa in cui limitandosi alla sola lettura delle cifre si rilevano evidenti difformità. Nel documento ci sono aumenti che rispetto alla dotazione finanziaria degli anni precedenti appaiono del tutto ingiustificati.

La maggioranza – prosegue la nota – ha rifiutato di procedere alla verifica dei conti ed Amare Praia ha deciso di non partecipare alla votazione e di abbandonare l’aula. Quello che è chiaro e che mette fine alla propaganda elettorale dell’Amministrazione De Lorenzo è che le tariffe ed i tributi resteranno invariati, mentre la spesa corrente crescerà di 2,5 milioni di euro. In alcuni passaggi del documento entrate ed uscite discordano tra loro e questo non è ammissibile. La Giunta De Lorenzo amministra ormai da quasi due anni. Visti gli errori che rileviamo non si può più utilizzare l’alibi del periodo di rodaggio per la nuova squadra di amministratori. Abbiamo evidenziato tutte le criticità presenti nel Bilancio di previsione – conclude la nota – ma la Giunta De Lorenzo ha deciso comunque di procedere all’approvazione. Questa condotta mette in pericolo la stabilità economica dell’Ente e certifica la volontà di mantenere alta la pressione tributaria che pesa sui redditi delle famiglie praiesi”.