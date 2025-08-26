Praia, folla commossa per l’ultimo saluto ad Andrea De Lorenzo, fratello del sindaco: in migliaia al funerale

PRAIA A MARE (CS) – A Praia a mare, ieri pomeriggio, si è svolto il funerale di Andrea De Lorenzo, morto in un incidente sul lungomare. In migliaia i presenti per dare l’ultimo saluto all’infermiere 46enne, stimato da tutti per la sua dedizione e umanità, fratello del sindaco Antonino De Lorenzo e padre di due bimbe, morto all’ospedale Annunziata di Cosenza dopo il tragico impatto con la sua moto. Per consentire a tutti di seguire la funzione religiosa, è stato installato un maxi schermo all’esterno della chiesa Sacro Cuore.
Nel manifesto funebre, i familiari hanno espresso un desiderio particolare: “Non portate fiori, ma aiutateci a realizzare il suo ultimo sogno con una donazione destinata all’acquisto di un ecografo per l’ospedale di Praia a Mare”, uno strumento capace di individuare più rapidamente infarti e ischemie.
