HomeTirreno

Praia a Mare, sull’isola di Dino arrivano i droni per vivere i luoghi nel rispetto degli equilibri naturali

Al via un progetto di monitoraggio ambientale e prevenzione dei rischi nell’area marina grazie ad un accordo tra l’EPMR e la Regione Calabria. Si effettueranno missioni di sorvolo per individuare ancoraggi selvaggi, scarichi illeciti e presenze e attività a rischio oltre ad attività di salvaguardia dell’habitat terrestre dell'isola

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – La suggestiva Isola di Dino, che si trova nelle acque di Paia a Mare, nel cuore del Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri, sarà oggetto di un progetto di sperimentazione che vedrà l’uso di droni di droni di ultima generazione nell’ottima di far in modo che luoghi straordinari come questi possano essere vissuti da residenti e turisti, nel rispetto dei loro delicati equilibri naturali.

È questa la chiave di lettura e di azione posta in essere dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria che ha scelto proprio l’Isola al lago delle acque di Praia a Mare per l’innovativo progetto di monitoraggio ambientale e prevenzione dei rischi nell’area marina che va oltre la logica del mero divieto e punta verso una visione ed un metodo di consapevolezza.

Isola di Dino e droni: cosa prevede l’attività

La novità messa in campo è stata illustrata dal direttore generale Raffaele Greco che ha sottolineato che “la priorità continua a non essere impedire la fruizione delle aree protette, ma renderla possibile in modo ordinato e rispettoso. L’Isola di Dino è un patrimonio che può essere goduto tutto l’anno, ma con regole chiare e controlli efficaci. Quello che possiamo considerare in materia il modello Calabria fortemente voluto dal Presidente Occhiuto, che ha già dimostrato la sua efficacia nella prevenzione degli incendi boschivi grazie all’impiego dei droni, viene ora esteso in sperimentazione anche alla tutela delle aree marine protette e dei parchi marini regionali. Questa è una dimostrazione concreta – aggiunge Greco – di come un’esperienza di successo possa essere adattata e replicata, mettendo insieme tecnologia, prevenzione e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio ambientale”.

L’accordo firmato tra l’EPMR e la Regione Calabria – Settore Difesa del suolo, tutela del territorio e prevenzione calamità forestali – prevede missioni di sorvolo regolari e a sorpresa nei periodi di maggiore pressione turistica, con acquisizione di immagini e video geo-referenziati. L’attività è volta ad individuare ancoraggi selvaggi e non autorizzati, dannosi per la Posidonia oceanica; scarichi illeciti in mare; presenze e attività a rischio, come fuochi o campeggi abusivi.

Tutela marina e salvaguardia terrestre

Oltre alla tutela marina, il progetto si concentra sulla salvaguardia dell’habitat terrestre dell’isola, esposto al rischio incendi per la presenza non autorizzata di visitatori. I droni saranno in grado di rilevare tempestivamente eventuali focolai e segnalare in tempo reale le criticità alla Control Room regionale, permettendo un intervento rapido delle autorità competenti.

“L’auspicio – precisa il direttore generale – è prevenire i danni ambientali e garantire che la fruizione avvenga in modo sostenibile, anche attraverso l’uso regolamentato dei campi boa, evitando ormeggi liberi e impattanti sui fondali”.

Parallelamente al monitoraggio aereo, saranno installati pannelli informativi nei punti di accesso e sarà avviata una campagna social per diffondere le regole di fruizione e il valore ecologico dell’Isola di Dino, dalle praterie di Posidonia alle specie protette come la Caretta Caretta e il gabbiano corso.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Casi di botulino, è stretta sui controlli: dai food truck alle sagre fino ai...

Italia
ROMA - I Carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli in tutta Italia su food truck, sagre e festival street food in seguito agli ultimi...
Wizz Air

Da Lamezia ora si vola anche per Bratislava, capitale della Slovacchia: con Wizz Air...

Calabria
LAMEZIA TERME - Wizz Air continua l'espansione del suo network in Calabria con il lancio di una nuova rotta internazionale. Dopo l'annuncio delle tratte...
carabinieri

Carabiniere libero dal servizio sventa il furto di un’auto, arrestato un 44enne

Calabria
ROCCELLA IONICA (RC) - E' accaduto sul lungomare di Roccella Ionica e grazie all'intuito di un militare della Sezione Operativa di Roccella Ionica è...

Padre Fedele: aperta la camera ardente, il sindaco Caruso proclama il lutto cittadino

Area Urbana
COSENZA - Il sindaco di Cosenza Franz Caruso, ha proclamato il lutto cittadino, per la giornata di domani, giovedì 14 agosto, per la scomparsa...

Estate, vacanze e viaggi: la Polizia di Stato sempre al fianco dei cittadini

Area Urbana
COSENZA - Il traffico, in estate, per via delle vacanze, sulle principali arterie aumenta ma la Polizia di Stato non ferma il proprio impegno...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36957Area Urbana22234Provincia19728Italia7983Sport3836Tirreno2865Università1446
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Italia

Casi di botulino, è stretta sui controlli: dai food truck alle...

ROMA - I Carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli in tutta Italia su food truck, sagre e festival street food in seguito agli ultimi...
Wizz Air
Calabria

Da Lamezia ora si vola anche per Bratislava, capitale della Slovacchia:...

LAMEZIA TERME - Wizz Air continua l'espansione del suo network in Calabria con il lancio di una nuova rotta internazionale. Dopo l'annuncio delle tratte...
Area Urbana

Estate, vacanze e viaggi: la Polizia di Stato sempre al fianco...

COSENZA - Il traffico, in estate, per via delle vacanze, sulle principali arterie aumenta ma la Polizia di Stato non ferma il proprio impegno...
Sequestro Orsomarso
Provincia

Carenze igienico sanitarie, abusivismo e violazioni ambientali, sotto sequestro un ristorante...

ORSOMARSO (CS) - Nei giorni scorsi nel comune di Orsomarso, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di...
Calabria

Era ricercato dal 2020, tradito dall’andamento pericoloso in autostrada è stato...

VIBO VALENTIA - Era ricercato dal 2020 da quando aveva fatto perdere le sue tracce ma la settimana scorsa è stato fermato e arrestato...
Area Urbana

Cosenza, sottoscritta la convenzione per “Famiglie al centro”: un punto di...

COSENZA - Il Comune di Cosenza, capofila dell'Ambito territoriale Sociale n.1, ha sottoscritto, con l'Associazione Nemesi A.C.E.S., aggiudicataria della relativa procedura di gara, la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA