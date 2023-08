Praia a Mare: scontro tra un’auto e uno scooter, due giovani feriti

PRAIA A MARE (CS) – Un incidente stradale si è verificato nella notte, intorno alle 23.30 a Praia a Mare, centro dell’alto Tirreno Cosentino, all’incrocio tra via Verdi e via Dante Alighieri. L’impatto ha visto coinvolte un’auto e uno scooter e ad avere la peggio sono stati i due ragazzi, di Tortora, che erano a bordo del mezzo a due ruote. Secondo quanto emerso, dopo essere stati soccorsi dai sanitari del 118, uno di loro è stato trasferito all’Annunziata di Cosenza. L’altro ragazzo invece, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

