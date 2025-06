Praia a Mare punta al rilancio: ok a Ciclovia Greenway Riviera dei Cedri e Bike Hotel

- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – Il Consiglio Comunale di Praia a Mare si è riunito in sala consiliare qualche giorno fa, per l’approvazione unanime di tutti e cinque i punti all’ordine del giorno da parte della maggioranza.

I lavori si sono concentrati su questioni importanti per la gestione del Comune. Sono stati approvati il riconoscimento di debiti debiti fuori bilancio e una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, rendendo disponibili risorse per le necessità del territorio. È stato inoltre approvato l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, che delinea gli interventi infrastrutturali. Sono state definite le modalità di gestione di due campi da tennis situati in località Fiuzzi, e infine, è stato approvato il regolamento comunale per i lavori sul suolo pubblico, che disciplina gli interventi e le manomissioni sulla viabilità.

Il sindaco Antonino De Lorenzo ha espresso soddisfazione per l’esito della seduta, sottolineando “l’importanza dell’approvazione di queste delibere per la stabilità finanziaria e lo sviluppo del Comune di Praia a Mare”.

Le manovre sul bilancio approvate puntano ad assestare i conti dell’ente che ha ottenuto alcuni finanziamenti e a pianificare interventi per oltre un milione di euro in sicurezza stradale, marciapiedi, linee elettriche, immobili comunali e parchi giochi. “Prosegue la nostra azione amministrativa per il decoro e la funzionalità del paese, fermo da troppi anni in questi ambiti e che oggi si propone come tra i più apprezzati e attraenti della costa”, commenta il primo cittadino.

La variazione contiene inoltre un dettaglio importante: segna l’inizio delle operazioni propedeutiche per i festeggiamenti del Centenario di Praia a Mare, previsti nel 2028, attraverso un primo stanziamento di 30.000 euro per le spese iniziali.

De Lorenzo ha poi posto l’accento su quanto emerso dall’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, tra i quali spicca la presenza di Greenway Riviera dei Cedri, pista ciclabile per la quale Praia a Mare è ente capofila e che attraverserà la costa da Tortora a Grisolia migliorando l’accessibilità turistica e incrementando la mobilità sostenibile. “L’approvazione del Piano – spiega De Lorenzo – è propedeutica alla messa a bando del progetto che è stato già validato e che nei prossimi giorni sarà approvato dalla nostra Giunta e dagli altri comuni. Auspico che la gara e l’inizio dei lavori possano concretizzarsi entro la fine dell’anno”.

Riguardo alla gestione dei due campi da tennis, il Consiglio ha dato il via libera all’esternalizzazione per un periodo di due anni, con la possibilità di una proroga. Questa decisione temporanea si inserisce in un contesto più ampio: i campi verranno utilizzati in attesa della realizzazione della ciclovia Greenway Riviera dei Cedri. L’ex Officina Mediterranea, struttura in prossimità dei campi da tennis, sarà parte integrante di questo progetto, con la creazione di un “Bike Hotel” nel terreno adiacente.

“Inizialmente – ha spiegato il sindaco De Lorenzo –, l’idea era di costruire il bike hotel proprio dove si trovano i campi da tennis. Tuttavia, a seguito di nuove indicazioni da parte dell’Autorità Regionale di Bacino, la progettazione è stata modificata: la struttura ricettiva sorgerà ora accanto all’ex Officina Mediterranea, proprio di fronte al mare. La scelta di esternalizzare la gestione dei campi da tennis è stata presa dopo attente valutazioni progettuali, per garantire che le strutture siano comunque fruibili durante i lavori del nuovo complesso. Al termine della realizzazione, si deciderà se i campi diventeranno parte integrante del nuovo complesso turistico o se manterranno una gestione separata. Ricordo – ha concluso il primo cittadino – che all’origine della chiusura al pubblico dei campi di località Fiuzzi ci fu un episodio di violenza subito da alcuni ragazzi provenienti da un comune vicino, ai quali era stato impedito di giocare”.

Infine, il regolamento per la manomissione del suolo pubblico, adottato ora dall’ente con il voto del consiglio con l’obiettivo di preservare soprattutto la rete stradale. Come ha spiegato il sindaco “le risorse per realizzare strade e asfalti moderni sono sempre meno, quindi servono regole chiare per avere nuove reti, senza che il paese ne paghi le conseguenze in termini estetici ma soprattutto di sicurezza”.

Da segnalare che il consiglio comunale di mercoledì 28 maggio si è tenuto alla sola presenza di consiglieri di maggioranza in quanto i gruppi di minoranza non si sono presentati giustificando la propria assenza.