HomeTirreno

Praia a Mare, paura per un principio di incendio in un albergo. Clienti evacuati ma nessun ferito

Un corto circuito di un quadro elettrico la possibile causa dell'innesco di un rogo, avvenuto ieri sera in una struttura a Praia a mare e subito domato dai vigili del fuoco

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – Quando il fumo denso ha iniziato a invadere l’hotel si è temuto il peggio, ma per fortuna si è trattato solo di un principio di incendio, prontamente domato dall’intervento dei vigili del fuoco, mentre il personale della struttura aveva già lanciato l’allarme e stava aiutando le persone ad evacuare precauzionalmente la struttura in attesa dei soccorsi.

È accaduto ieri sera, intorno alle 20:30, quando all’interno di un albergo situato in via Dante Alighieri, a Praia a Mare, si è sviluppato un principio di incendio probabilmente causato da un corto circuito di un quadro elettrico. Come detto i Vigili del Fuoco hanno subito spento le fiamme, evitando che si potessero propagare ad altri ambienti della struttura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, la polizia locale ed alcune Ambulanze del 118, anche se, a parte qualche lieve malore provocato dal fumo, non si sono registrati feriti.

L’area intorno all’hotel è stata transennata fino al termine di tutte le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, che hanno effettuato anche una verifica generale sull’impianto elettrico. Nel frattempo gli ospiti della struttura, circa 140 persone, oltre al personale, sono stati fatti allontanare per precauzione.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Morano Calabro, il centro storico si trasforma in un regno magico con “Il borgo...

Provincia
MORANO CALABRO (CS) - Da venerdì 22 a domenica 24 agosto Morano Calabro si trasforma in un palcoscenico diffuso, scenario ideale per l'evento "Il...
Galleria-Santomarco-Paola-Cosenza-foto-Minasi

Alta Velocità, Minasi: «La Calabria svolta con il maxi investimento sul nodo Paola-Cosenza»

Provincia
COSENZA - «L'iter per il raddoppio della galleria "Santomarco" entra nella fase decisiva: con l'aggiudicazione del maxi appalto da 1,6 miliardi di euro per...

Tragedia all’ospedale di Cosenza: perde la bimba in grembo, la famiglia denuncia

Area Urbana
COSENZA – Una donna in gravidanza, già seguita dall’ospedale Annunziata per una gestazione considerata a rischio, ha perso la bambina che portava in grembo....

Candidatura Tridico, sì di Rifondazione ma Alleanza Verdi Sinistra bacchetta: “Le decisioni vanno condivise”

Calabria
COSENZA - Il sì alla candidatura di Pasquale Tridico - che ha sciolto le riserve come candidato alla presidenza della Regione Calabria - sembra...

Grave incidente sulla statale 106, schiantro tra quattro veicoli: tre feriti – VIDEO

Calabria
CROTONE – Dalle ore 19:30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta per un grave incidente...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37041Area Urbana22265Provincia19763Italia7999Sport3846Tirreno2894Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Pasquale Tridico
Calabria

Regionali, Tridico si candida e scrive ai calabresi “La Calabria merita...

COSENZA - Salvo sconvolgimenti dell'ultimo secondo, sarà dunque l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, il candidato del campo largo di centro sinistra che...
Scalea
Tirreno

L’Associazione “Cara, vecchia Scalea” chiede una rotatoria sulla SS18 «un’impresa entrare...

SCALEA - (CS) - L'Associazione Cara, vecchia Scalea, tramite il suo vice presidente Pino Cardillo, fa appello al sindaco Mario Russo affinché si attivi...
Italia

Smantellato un sistema di riciclaggio e contraffazione di veicoli rubati che...

ROMA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un'ordinanza che dispone la custodia cautelare...
Polizia furto energia elettrica
Calabria

Tramite un bypass rubava energia elettrica da 5 anni: danno da...

CROTONE - La Polizia di Stato ha scoperto un sofisticato furto di energia elettrica in un’abitazione privata, smascherando un sistema ideato per eludere i...
Sganga
Tirreno

Lutto a Paola: scompare Giorgio Sganga, punto di riferimento ed ex...

PAOLA - È morto questa mattina a Paola, all'età di 82 anni, Giorgio Sganga, professionista stimato e punto di riferimento dei Dottori Commercialisti e...
Calabria

«Infrastrutture in Calabria: investimenti per miliardi di euro. Ora servirà visione...

RENDE - «Il recente via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a interventi strategici per la Calabria – tra cui il raddoppio della...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA