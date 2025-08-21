Praia a Mare, paura per un principio di incendio in un albergo. Clienti evacuati ma nessun ferito

- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – Quando il fumo denso ha iniziato a invadere l’hotel si è temuto il peggio, ma per fortuna si è trattato solo di un principio di incendio, prontamente domato dall’intervento dei vigili del fuoco, mentre il personale della struttura aveva già lanciato l’allarme e stava aiutando le persone ad evacuare precauzionalmente la struttura in attesa dei soccorsi.

È accaduto ieri sera, intorno alle 20:30, quando all’interno di un albergo situato in via Dante Alighieri, a Praia a Mare, si è sviluppato un principio di incendio probabilmente causato da un corto circuito di un quadro elettrico. Come detto i Vigili del Fuoco hanno subito spento le fiamme, evitando che si potessero propagare ad altri ambienti della struttura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, la polizia locale ed alcune Ambulanze del 118, anche se, a parte qualche lieve malore provocato dal fumo, non si sono registrati feriti.

L’area intorno all’hotel è stata transennata fino al termine di tutte le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, che hanno effettuato anche una verifica generale sull’impianto elettrico. Nel frattempo gli ospiti della struttura, circa 140 persone, oltre al personale, sono stati fatti allontanare per precauzione.