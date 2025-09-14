HomeTirreno

Praia a mare, l’ultimo desiderio di Andrea De Lorenzo è realtà: l’ecografo sarà donato all’ospedale

Mercoledì 17 settembre l’associazione “Noi per Filippo” e la famiglia di Andrea consegneranno l'apparecchiatura al reparto di Medicina dell'ospedale di Praia a Mare

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
PRAIA A MARE (CS) – L’ultimo desiderio di Andrea De Lorenzo sta per diventare realtà anche se lui non c’è più. Il giovane infermiere, fratello del sindaco di Praia a Mare, scomparso lo scorso 22 agosto in seguito ad un incidente stradale, tanto si è battuto per sostenere l’ospedale della cittadina tirrenica nel quale lavorara e oggi uno dei suoi più grandi desideri diventa realtà grazie all’affetto e alla generosità dei suoi concittadini e non solo.

Mercoledì 17 settembre, alle 11.30, nell’atrio del quarto piano dell’ospedale di Praia a Mare, l’associazione “Noi per Filippo” e la famiglia di Andrea consegneranno al reparto di Medicina un ecografo di ultima generazione. La moderna apparecchiatura è stata acquistata grazie al ricavato dell’evento benefico “Pizza solidale per un cuore buono“, organizzato dall’associazione “Noi per Filippo” insieme al Lions L.C. Amantea, Belvedere, Riviera dei cedri, Diamante, Alto tirreno cosentino lo scorso mese di agosto e dalle donazioni raccolte con l’iniziativa “La speranza di Andrea”.

L’annuncio arriva direttamente sui social dall’associazione “Noi per Filippo”  presieduta da Franco Matellicani che spiega che “la donazione rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un importante contributo al potenziamento delle strutture sanitarie locali, frutto dell’impegno condiviso tra cittadini, volontari e le famiglie di Filippo e Andrea”.

Alla cerimonia di consegna parteciperanno il sindaco di Praia a Mare e fratello di Andrea, Antonino De Lorenzo, il presidente dell’associazione “Noi per Filippo”, Francesco Matellicani, i familiari di Andrea, il dirigente, il direttore sanitario e i medici del reparto di Medicina dell’ospedale di Praia a Mare.

-->
