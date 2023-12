Praia a Mare, Italia Nostra «vergognoso campionario di rifiuti nell’alveo del Fiume Lao»

PRAIA A MARE (CS) – La denuncia arriva da Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino. Un post sui social accompagnato da diverse foto emerge la discarica a cielo aperto nell’alveo del fiume Lao. «È veramente vergognoso, disdicevole ed insopportabile che da anni siamo costretti a denunciare l’abbandono di rifiuti di ogni genere e tipologia nell’alveo del Fiume Lao, a varia distanza dalla corrente del fiume, che viene utilizzato come una vera discarica a cielo aperto. I rifiuti sono quelli segnalatici a partire dal passaggio in ferro del fiume procedendo verso la strada che costeggia a sud l’ argine e porta al paese».

«È vergognoso che le autorità comunali e altre autorità territoriali stiano inermi a guardare senza assumere alcun provvedimento che individui i colpevoli e vengano comminate sanzioni severe. Colpisce soprattutto l’ abbandono di materiale da costruzione, indicativo di attività edilizie abusive, trasportati da mezzi che non possono passare inosservati. E pensare che il fiume Lao è area SIC e zona speciale di conservazione e andrebbe tutelato con il massimo rigore sia impedendo queste pratiche illegali che le coltivazioni agricole abusive in alveo altrettanto dannose come abbiamo spesso evidenziato e spiegato».

«Si è mai pensato di porre il problema della tutela del fiume all’ attenzione delle Autorità regionali per avere finanziato almeno i mezzi minimi di controllo elettronico delle strade di avverso e dei varchi al fiume, qualora il comune non disponga di queste risorse che non richiedono una rilevante spesa? Se così non è teniamoci questa situazione e poi non meravigliamoci di una Calabria del mal governo dove nulla funziona, dove alberga il menefreghismo e l’indifferenza, dove fra poco non ci meraviglieremo più nemmeno di un mare dove sguazzare tra i rifiuti».