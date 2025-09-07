HomeTirreno

Praia a Mare: interviene per un caso di violenza domestica, aggredito e ferito un carabiniere

L'uomo in evidente stato di alterazione, ha colpito l’auto dei militari aggredendoli. Ferito un operatore della stazione di Orsomarso

PRAIA A MARE (CS) – Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. A intervenire sono stati i militari di Scalea, supportati da un equipaggio della Stazione di Orsomarso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – in evidente stato di alterazione psicofisica – ha dato in escandescenze all’arrivo delle forze dell’ordine, chiamate a seguito di una segnalazione per violenza domestica ma la situazione è precipitata quando la moglie, accompagnata dai figli, ha deciso di recarsi in caserma per sporgere denuncia.

A quel punto, il marito ha perso il controllo, colpendo a mani nude l’auto dei carabinieri nel tentativo di impedirne la partenza. I militari hanno provato a bloccarlo, ma l’uomo ha opposto una violenta resistenza , dando vita a una colluttazione. Durante le fasi concitate dell’intervento, un carabiniere della stazione di Orsomarso è rimasto ferito e ha dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso. I sanitari gli hanno riscontrato lesioni con una prognosi di 30 giorni. L’aggressore è stato arrestato e condotto in caserma per le formalità di rito.

