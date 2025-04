Praia a Mare: indetto un concorso per 8 posti da agente di Polizia Locale. Basta il diploma

- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – A Praia a Mare indetto un concorso per 8 agenti di Polizia Locale. Il comune dell’alto Tirreno Cosentino, infatti, ha indetto un bando pubblico per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione, a tempo pieno e determinato, a carattere stagionale di n. 8 (otto) agenti di Polizia Locale per la durata di sei mesi. Si tratta dunque di eventuali assunzioni carattere stagionale ma a tempo pieno.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13/05/2025. Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande. Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa non saranno prese in considerazione e i candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva.

Profili dei posti di polizia locale a concorso

Il profilo professionale è quello di Agente di Polizia Locale, da assegnare al settore Polizia Locale. Gli Agenti assunti secondo il nuovo sistema di classificazione di cui al CCNL 16.11.2022, sono inquadrati nell’ “Area Istruttori” ex categoria “C”, sulla base della Tabella B di trasposizione allegata al CCNL medesimo.

Competenze richieste

L’Agente di Polizia Locale è addetto allo svolgimento di attività amministrative, operative e logistiche, in materia di polizia e vigilanza nel rispetto delle indicazioni ricevute dal responsabile. In particolare:

– effettua interventi di prevenzione, controllo, vigilanza e repressione di fenomeni per i quali sussiste una responsabilità in capo al corpo di Polizia Locale;

– cura l’accertamento e la contestazione delle violazioni rilevate, con emissione di contravvenzioni qualora previsto dalla legge o dai regolamenti;

– redige verbali e rapporti inerenti le attività svolte e gestisce procedure complete all’interno dei processi di erogazione dei servizi di competenza della Polizia Locale;

– coopera al mantenimento della pubblica sicurezza, in coordinamento con i superiori gerarchici e le altre forze territoriali e statali preposte, istruisce le pratiche amministrative di competenza;

– conduce i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Locale

– si attiene a quanto disposto dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare nonché alle vigenti disposizioni nazionali e regionali relative all’incarico rivestito;

LEGGI IL BANDO DI CONCORSO

Ulteriori informazioni in merito alle competenze richieste sono indicate nell’allegato al presente bando. Per i dipendenti dell’area Istruttori sono altresì richieste competenze trasversali quali: capacità decisionale competenze comunicative e relazionali, capacità organizzativa e di gestione del tempo, orientamento al servizio e al risultato, innovatività ed adattabilità, capacità di soluzione dei problemi e di gestione dello stress, affidabilità e accuratezza.

8 agenti di Polizia Locale: requisiti

I requisiti per essere ammessi alla selezione gli aspiranti sono i seguenti:

– essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea (possono accedere anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente)

– età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 anni

– godimento dei diritti civili e politici;

– titolo di studio previsto per l’area degli Istruttori: diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale)

– assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita riabilitazione alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva;

– non essere stato destituito, a seguito di sentenza passata in giudicato, dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

– conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse sono richieste per l’accesso dall’esterno per tutti i posti a tempo indeterminato a partire dall’Area degli Istruttori fino alla Dirigenza;

– patente per la guida degli autoveicoli (B) e motocicli (A2)

– possesso dei requisiti obbligatori per il porto d’armi

– non appartenere alle categorie di cui all’art. 1 c.1 della L. 68/1999 e s.m.i.;

– avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche;

Domande di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13/05/2025, mediante la compilazione del format di candidatura presente sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica (InPA), disponibile all’indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it/ Per partecipare alla procedura occorre inviare la propria candidatura, previa registrazione al Portale Unico del Reclutamento, a cui si accede tramite login con Identità Digitale (es.: SPID, CIE etc) e che assolve l’obbligo di sottoscrizione dell’istanza.

La compilazione on line può essere effettuata tutti i giorni ed in qualsiasi ora nel periodo indicato nel bando di selezione ed i candidati hanno la possibilità di integrare e/o modificare la domanda di partecipazione entro la data di scadenza dei termini. In caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema non permetterà più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di invio della domanda e non sarà più consentito inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio. La compilazione on line della domanda e il relativo invio deve avvenire entro il termine perentorio indicato nel bando e non può essere recepita dal Portale oltre tale termine.

All’atto della registrazione al Portale l’interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione indicando i dati richiesti. Per partecipare alla procedura dovrà essere effettuato il pagamento di un contributo