Praia a Mare, il sindaco ordina il coprifuoco per i minori sotto i 14 anni. Sanzioni fino a 250 euro

PRAIA A MARE (CS) – Nel centro dell’alto tirreno Cosentino entra in vigore una nuova ordinanza comunale che impone il divieto di circolazione notturna per i minori di 14 anni non accompagnati. Il provvedimento, firmato dal sindaco Antonino De Lorenzo, prevede il coprifuoco dalle 00:30 fino alle 7 del mattino, e resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre.

Una misura definita necessaria dopo i recenti episodi che hanno visto giovanissimi muoversi di notte su monopattini e altri mezzi elettrici, spesso in modo pericoloso per sé e per gli altri. Proprio durante lo scorso fine settimana – tra il 18 e il 20 luglio – la Polizia Municipale ha effettuato controlli straordinari nelle ore notturne, sequestrando diversi mezzi elettrici condotti da minori sotto i 14 anni.

Sono esentati dal divieto i ragazzi che partecipano ad attività o eventi autorizzati dal Comune – come spettacoli, eventi culturali, sportivi o educativi – purché accompagnati da un adulto responsabile o da personale autorizzato. Chi trasgredisce rischia sanzioni salate: 100 euro per i minori trovati a circolare da soli oltre l’orario consentito e 250 euro per gli adulti responsabili che non vigilano adeguatamente sui minori a loro affidati.

Il controllo e l’applicazione delle misure saranno affidati alla Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri di Praia a Mare, che procederanno con il fermo, l’identificazione e le procedure sanzionatorie previste.