Praia a Mare, gruppo consiliare «irregolare procedura sportello orientamento ed ascolto»

PRAIA A MARE (CS) – “La procedura relativa alla manifestazione di interesse per l’affidamento della realizzazione dello sportello di orientamento ed ascolto è irregolare. Ancora una volta – scrive il gruppo consiliare Amare Praia – siamo costretti ad intervenire per segnalare le incongruenze che viziano la validità di un atto”.

“Questa volta l’errore, non da poco, riguarda un progetto per i servizi sociali che ha un costo di 242 mila euro più Iva e accessori. L’avviso relativo alla manifestazione di interesse a cui hanno partecipato numerose cooperative del terzo settore è stato lanciato il 26 maggio scorso e l’11 luglio è stata attivata la procedura. Il Comune di Praia a Mare ha definito l’affidamento del servizio non attenendosi alle disposizioni previste in materia dal nuovo codice dei contratti pubblici entrato in vigore il primo luglio”.

“Gli atti della procedura – scrive il gruppo Amare Praia – fanno infatti riferimento al vecchio codice non più in vigore. Non è ammissibile che un’Amministrazione comunale non conosca le normative vigenti e faccia o consenta tali errori. Tutti gli atti relativi a questo avviso sono nulli. Dalla documentazione visionata risulta persino un errore di calcolo sull’Iva dovuta sulla base dell’importo complessivo del servizio. Abbiamo chiesto chiarimenti al Sindaco e agli uffici comunali interessati, abbiamo informato dell’accaduto il Prefetto di Cosenza e l’Anac come pure le società cooperative interessate al progetto”.

Il gruppo consiliare Amare Praia sta intensificando il proprio impegno nell’attenta analisi e valutazione degli atti prodotti dall’Amministrazione comunale per assicurare alla comunità cittadina, che fruisce dei servizi, la piena aderenza alle norme vigenti delle procedure che vengono avviate e concluse.