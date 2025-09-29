HomeTirreno

Praia a Mare, abbattuti due platani secolari. Italia Nostra ne richiede la ricollocazione: «Rispettare la memoria»

L'organizzazione no profit chiede all'amministrazione comunale che nuovi platani siano piantati presso il Monumento ai Caduti: "rispettando e confermando l'impegno morale di una intera comunità"

PRAIA A MARE (CS) – “Sono stati abbattuti presso il Monumento ai Caduti di Praia a Mare due grandi platani perché malati a seguito delle sconsiderate capitozzature degli anni passati. Questi grandi platani furono messi a dimora nel 1927, 100 anni fa, dalla piccola comunità di Praia a Mare per onorare i giovani caduti della grande guerra ed ogni albero dedicato ad un soldato”.

È questa la denuncia che arriva da Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino che chiede all’amministrazione comunale del Comune di piantare, nello stesso luogo in cui i platani sono stati abbattuti, delle nuove piantine. L’organizzazione no profit chiede che siano proprio dei nuovi platani a stazionare davanti il Monumento ai Caduti: “Questo lo si deve innanzitutto per rispettare questo segno della memoria che la comunità di Praia ha voluto manifestare per quei soldati i cui nomi sono impressi nel marmo del Monumento ai Caduti – spiega Italia Nostra – Il comune di Praia a Mare ha le risorse per far fronte a questa spesa assolutamente modesta rispettando e confermando l’impegno morale di una intera comunità“.

