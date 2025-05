Pnrr, un milione di euro a Paola: case per disabili e immobili per l’ospitalità di persone senza fissa dimora

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Sono i progetti, presentati dal comune di Paola (fortemente voluti dall’ex sindaco Giovanni Politano) e portati avanti dai settori diretti dall’ing. Fabio Pavone e l’avv. Annalisa Apicella: appartamenti per disabili con apposita equipe di professionisti e la realizzazione di due immobili per l’ospitalità temporanea di persona senza fissa dimora. Nello specifico, i finanziamenti ottenuti riguardano:

PNRR linea 1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI

Finanziamento pari ad euro 420mila euro – sono state espletate le procedure mediante avviso pubblico per l’individuazione dei professionisti che costituiscono l’equipe del progetto, giusta determina n.62 del 18.04.2023 , è stato individuato inoltre l’immobile sito nel comune di Paola, in località Tenimento ex scuola, dove compire l’investimento che prevede la realizzazione di due gruppi appartamenti per disabili, lavori in fase di esecuzione, i lavori sono stati consegnati ed installato il relativo cantiere.

PNRR LINEA 1.3 – HUOSING FIRST

Ammessi ad un finanziamento pari a 710mila euro che prevede la realizzazione di due immobili per l’ospitalità temporanea di persone senza fissa dimora, uno di questi immobili nascerà nel comune di Paola, in località Ex Direzione didattica, con lo scopo di assegnare gli alloggi a 04 nuclei familiari di bisognosi, che risulteranno idonei da opportuna procedura ad evidenza pubblica , altresì con determina dirigenziale n.198 del 16.10.2023, è stata affidata la fase esecutiva dei lavori per la ristrutturazione dell’immobile individuato al settore 1 del Comune di Paola. I lavori sono stati conclusi.