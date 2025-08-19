“Pizza solidale per un cuore buono”, a Praia a Mare una raccolta fondi per donare un ecografo all’ospedale

- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – Una raccolta fondi per donare un nuovo ecografo all’Ospedale di Praia a Mare, é questo l’obiettivo dell’evento “Pizza solidale per un cuore buono”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Noi per Filippo e patrocinata dal Comune di Praia a Mare che ha già effettuato una prima serata di beneficienza e questa sera ne farà una seconda.

Dalle ore 20.30 in Piazza della Resistenza a Praia a Mare sarà, infatti, possibile gustare le pizze a portafoglio, preparate sul momento dai Maestri del Movimento Pizzaioli Italiani e cotte in forno a legna, accompagnate da acqua e dolci. Il ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di un ecografo, strumento necessario per eseguire gli ecocardio e gli ecocolordoppler presso il nosocomio della cittadina dell’Alto Tirreno cosentino.

Il nuovo dispositivo si rende necessario poiché quello attualmente in dotazione dell’UOC di Medicina Interna dell’Ospedale di Praia a Mare presto non sarà più funzionante. Partecipando all’evento sarà possibile – oltre che vedere il nuovo ecografo – incontrare anche i medici, gli infermieri e gli OSS del reparto di medicina del nonosomio praiese.

Come partecipare anche a distanza alla raccolta fondi

“Per partecipare alla raccolta fondi é inoltre possibile acquistare i biglietti della lotteria solidale con in premio un gioiello firmato dal rinomato orafo calabrese Gerardo Sacco, offerto da Lions International – fa sapere l’Associazione Noi per Filippo – Qualora non si possa essere presenti, é anche possibile effettuare una donazione tramite bonifico all’Iban IT86U0706618427000000032370. Ogni contributo, anche se piccolo, può fare la differenza affinché in questo territorio possa essere garantito un servizio essenziale per la salute dei cittadini”.

“Prevenire è proteggere. Diagnosticare è capire prima che sia troppo tardi. Curare è scegliere la vita, ogni giorno. – aggiuge l’associazione – Diamo al nostro territorio la possibilità di fare tutto questo. Non è solo una festa, è un impegno verso la vita.” Condividi. Invita. Partecipa. Insieme possiamo fare la differenza.”