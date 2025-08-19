HomeTirreno

“Pizza solidale per un cuore buono”, a Praia a Mare una raccolta fondi per donare un ecografo all’ospedale

Il nuovo dispositivo andrà a sostituire quello attualmente in dotazione dell'UOC di Medicina Interna che presto non sarà più funzionante. Partecipando all'evento sarà possibile incontrare anche i medici, gli infermieri e gli OSS del reparto di medicina del nonosomio praiese

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – Una raccolta fondi per donare un nuovo ecografo all’Ospedale di Praia a Mare, é questo l’obiettivo dell’evento “Pizza solidale per un cuore buono”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Noi per Filippo e patrocinata dal Comune di Praia a Mare che ha già effettuato una prima serata di beneficienza e questa sera ne farà una seconda.

Dalle ore 20.30 in Piazza della Resistenza a Praia a Mare sarà, infatti, possibile gustare le pizze a portafoglio, preparate sul momento dai Maestri del Movimento Pizzaioli Italiani e cotte in forno a legna, accompagnate da acqua e dolci. Il ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di un ecografo, strumento necessario per eseguire gli ecocardio e gli ecocolordoppler presso il nosocomio della cittadina dell’Alto Tirreno cosentino.

Il nuovo dispositivo si rende necessario poiché quello attualmente in dotazione dell’UOC di Medicina Interna dell’Ospedale di Praia a Mare presto non sarà più funzionante. Partecipando all’evento sarà possibile – oltre che vedere il nuovo ecografo – incontrare anche i medici, gli infermieri e gli OSS del reparto di medicina del nonosomio praiese.

Come partecipare anche a distanza alla raccolta fondi

“Per partecipare alla raccolta fondi é inoltre possibile acquistare i biglietti della lotteria solidale con in premio un gioiello firmato dal rinomato orafo calabrese Gerardo Sacco, offerto da Lions International – fa sapere l’Associazione Noi per Filippo – Qualora non si possa essere presenti, é anche possibile effettuare una donazione tramite bonifico all’Iban IT86U0706618427000000032370. Ogni contributo, anche se piccolo, può fare la differenza affinché in questo territorio possa essere garantito un servizio essenziale per la salute dei cittadini”.

“Prevenire è proteggere. Diagnosticare è capire prima che sia troppo tardi. Curare è scegliere la vita, ogni giorno. – aggiuge l’associazione – Diamo al nostro territorio la possibilità di fare tutto questo. Non è solo una festa, è un impegno verso la vita.” Condividi. Invita. Partecipa. Insieme possiamo fare la differenza.”

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Benedetto pugliese

Cosenza Calcio, Benedetto Pugliese è il nuovo responsabile del settore giovanile

Sport
COSENZA - Dopo aver chiuso l'accordo con il Marca, il Cosenza annuncia anche il nuovo responsabile del settore giovanile: la scelta è ricaduta su...
morte-Paolo-Colucci.

Tragedia in spiaggia, 48enne colto da malore muore davanti ai bagnanti

Calabria
ROCCELLA JONICA (RC) - Tragedia sulla spiaggia di Roccella Jonica, nel Reggino, dove questa mattina un uomo è morto a seguito di un malore....
Padre Fedele Viale Magna grecia Cosenza

La proposta – “Noi Moderati” Cosenza «intitolare Viale Magna Grecia a Padre Fedele»

Area Urbana
COSENZA - Intitolare viale Magna Grecia a Padre Fedele Bisceglia, scomparso poco meno di una settimana fa e che tanta commozione ha lasciato non...
Marco Perrone e Giuseppe Ciliberti cardiologi

Marco Perrone e Giuseppe Ciliberti: due dottori calabresi alla guida dei giovani cardiologi Italiani...

Calabria
COSENZA - Sono entrambi di origini calabresi il Dott. Marco Perrone, nominato Presidente degli ICOT (Italian Cardiologists of Tomorrow), il gruppo dei giovani cardiologi...
Accoltellato Isola Capo Rizzuto

Accoltellato sulla spiaggia di “Le Cannella”. Grave un giovane trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Calabria
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Accoltellato sulla spiaggia di "Le Cannella" a Isola Capo Rizzuto e ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Si...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37022Area Urbana22259Provincia19754Italia7997Sport3845Tirreno2890Università1449
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

suicidio-carcere-reggio
Calabria

Detenuto calabrese “murato” da tre anni nella sua cella a Torino....

TORINO - Si è "murato" nella sua cella, dalla quale rifiuta di uscire da circa tre anni. Succede nel carcere di Torino ed il...
Ionio

Cassano Ionio, perplessità sulla gestione di “Casa Serena”: la maggioranza chiede...

CASSNAO IONIO (CS) - I consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Cassano All'Ionio, a seguito di un'attenta e scrupolosa verifica sugli atti deliberativi...
Provincia

Paura ad Acri per un incidente in pieno centro, auto si...

ACRI (CS) - Questa mattina, ad Acri, in pieno centro cittadino si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto, due Fiat Panda....
Area Urbana

A Cosenza gatti morti in Via dei Mille, le associazioni lanciano...

COSENZA - Le associazioni UTI per tutti (Unione Tutela Individui) e AVI (Associazione Vegani Internazionale), in collaborazione con altre sei associazioni e tecnici specialistici,...
Calabria

Regionali, un gruppo di cittadini scende in campo e sostiene Flavio...

COSENZA - "La Calabria merita una svolta vera". È questo il monito con cui un gruppo di cittadini calabresi ha deciso di scendere in...
Calabria

Stretta nei controlli nelle ore serali e notturne: una denuncia, patenti...

BIANCO (RC) - Nel giorno del Ferragosto e nei giorni immeditamente prima e dopo, quando l'afflusso turistico è stato nettamente maggiore nella nostra regione,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA