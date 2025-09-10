HomeTirreno

Piantedosi alla Camera: «Massimo impegno dello Stato contro la criminalità a Cetraro»

Così il ministro dell'Interno rispondendo al question time della Camera: «Abbiamo intensificato le attività investigative e potenziato i presidi locali di Polizia»

ROMA – “L’attenzione sulla sicurezza del territorio della provincia di Cosenza e, in particolare, nel comune di Cetraro, è prioritaria e costante ed è testimoniata dalle operazioni di polizia condotte nei confronti della criminalità organizzata locale che hanno dato luogo a processi e condanne, anche nei confronti dei suoi capi storici”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time della Camera dopo l’interrogazione presentata dal deputato Andrea Gentile.

“Sono complessivamente 50 – ha spiegato il ministro – i residenti a Cetraro sottoposti all’avviso orale, di cui 20 emessi nel corrente anno. Oltre all’intensificazione delle attività investigative, il potenziamento dei presidi locali delle Forze di polizia ha riguardato tutte le articolazioni. In particolare, unitamente alla locale Stazione dei Carabinieri, vi è stato un rafforzamento del numero delle unità in servizio presso la locale Tenenza della Guardia di Finanza”.

La Stazione dei Carabinieri di Cetraro, ha proseguito, “è attualmente collocata in uno stabile in condizioni d’uso non ottimali, motivo per cui, il 18 giugno scorso, la Provincia di Cosenza ha definito l’acquisto di un nuovo e più funzionale immobile da destinare a sede del Reparto al più presto. Aggiungo che, di recente, abbiamo finanziato anche un progetto di videosorveglianza per il comune di Cetraro di prossima realizzazione. Sono, queste, iniziative che danno il segno dell’attenzione al territorio di Cetraro e altri interventi di potenziamento verranno valutati nella prospettiva di costante miglioramento dei livelli di sicurezza”.

