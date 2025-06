Pesca da record a San Lucido, Totano gigante da ben 19,2 Kg e lungo 1,40 metri

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Una pescata da record quella di Nuccio Gagliardi che, in compagnia dell’amico Antonio Nudo, sabato sera ha pescato un Totano gigante da “Record nazionale”. La cattura è avvenuta intorno alle 22:00 nelle acque antistanti San Lucido, sul Tirreno Cosentino. Peso complessivo del Totano ben 19,25 chili per una lunghezza di 1,40 metri.

Il cefalopode appartiene alla famiglia Ommastrephidae (la stessa dei calamari), predilige acque aperte e non troppo fredde. Anche se in genere vive in acque profonde (fino a 1000 metri) compie migrazioni verticali notturne per alimentarsi. È diffuso nel Mar Mediterraneo in Oceano Atlantico e altri mari temperati.