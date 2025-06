Pauroso incendio a Campora San Giovanni, danneggiata una palazzina: si ipotizza l’origine dolosa

- Advertisement -

AMANTEA (CS) – Qualcuno avrebbe sentito prima una violenta esplosione, poi le fiamme. L’incendio che ha sconvolto all’alba di oggi, la tranquillità della piccola frazione di Amantea, Campora San Giovanni. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 4:00, partendo da un camion parcheggiato nei pressi di una palazzina residenziale di 4 piani fuori terra, e si sono propagate rapidamente ad altri mezzi e all’edificio stesso. Colonne di fumo nero e furgoni completamente avvolti dalle fiamme. Distrutto il piano terra della palazzina dove sono presenti attività commerciali e danneggiati gli appartamenti ai piani superiori.

L’incendio ha reso inagibile l’intera struttura abitativa, come confermato dal sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, che ha disposto un sopralluogo tecnico urgente per verificare la stabilità dell’edificio. Quattro famiglie sono state evacuate in via precauzionale.

Fortunatamente non si segnalano feriti, ma lo spavento tra i residenti è stato enorme. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le conseguenze fossero ancora più gravi. Secondo le prime ipotesi investigative, il rogo potrebbe essere di origine dolosa, anche se al momento non si esclude alcuna pista. La era già stata colpita in passato da altri incendi sospetti, tra cui quello che, pochi mesi fa, ha distrutto il noto stabilimento balneare “Pecora Nera”. La situazione è comunque sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica.

Le forze dell’ordine stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso, e non si esclude un collegamento con una possibile escalation di atti intimidatori nel comprensorio tirrenico cosentino. Il sindaco di Amantea ha espresso solidarietà alle famiglie coinvolte, garantendo che il Comune metterà in campo tutte le misure necessarie per assistere gli sfollati e rafforzare i controlli sul territorio. «Non lasceremo sola la comunità di Campora – ha detto – e ci aspettiamo risposte rapide dalle autorità competenti».