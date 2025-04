Paura sulla Statale 107 tra Paola e San Lucido: auto vola giù dal cavalcavia, ferita una 73enne

- Advertisement -

COSENZA – Nel tardo pomeriggio di ieri, una donna di 73 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata con la sua auto da un cavalcavia sulla Statale 107, nel tratto compreso tra Paola e San Lucido. L’auto ha compiuto un volo di circa dieci metri, terminando la corsa nella vegetazione sottostante.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per motivi non ancora chiari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno estratto la donna dall’auto e prestato le prime cure.

La 73enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Paola ma non sarebbe in pericolo di vita, nonostante la gravità delle ferite riportate. Potrebbe essere stata proprio la fitta vegetazione a ridurre l’impatto e a salvarle la vita. Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.