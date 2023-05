Paura sulla statale 107, auto divorata dalle fiamme

PAOLA (CS) – Attimi di paura questo pomeriggio per un’auto andata in completamente distrutta dalle fiamme poco dopo la galleria “Crocetta”, lungo la statale statale 107 Silana-Crotonese, in direzione Paola.

Fortunatamente, da quanto si apprende, pare che l’autista sia riuscito a mettersi in salvo, riuscendo a parcheggiare l’auto sul ciglio della strada all’interno di una piazzola di emergenza e uscendo per tempo, prima che l’auto venisse completamente divorata dalle fiamme. Sul posto stanno operando personale dell’Anas e i vigili del fuoco, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’auto, il tratto di Statale gestire in sicurezza la viabilità. All’origine del rogo con molta probabiità un cortocircuito.