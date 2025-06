Paura a Campora San Giovanni, camion a fuoco e le fiamme si propagano in una palazzina. Famiglie evacuate

- Advertisement -

AMANTEA (CS) – È ancora in corso l’incendio che da questa mattina alle prime luci dell’alba sta devastando una palazzina a Campora San Giovanni, frazione costiera del comune di Amantea, nel Cosentino. L’allarme è scattato intorno alle 4:00, quando un camion parcheggiato in strada ha improvvisamente preso fuoco, innescando un violento rogo che si è rapidamente propagato all’abitazione adiacente. La palazzina, sviluppata su tre piani, è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Fortunatamente, tutti i residenti sono stati evacuati in tempo e non si registrano feriti. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio, ma i danni alla struttura risultano già ingenti. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Le operazioni sono rese complesse dalla natura dell’incendio e dall’alto rischio di crolli. Non si conoscono ancora le cause che hanno originato il rogo. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

In aggiornamento