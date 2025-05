Paura ad Amantea: armato di coltello fa irruzione in un locale, fermato dai Carabinieri

- Advertisement -

AMANTEA (CS) – Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un locale del centro di Amantea con l’intento, forse, di compiere un regolamento di conti. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito il soggetto, spinto da motivazioni ancora al vaglio degli inquirenti, si è presentato nel locale in evidente stato di agitazione e armato di coltello. La situazione, potenzialmente molto pericolosa, è stata subito presa in carico dai Carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente riuscendo a disarmare l’aggressore prima che potesse ferire qualcuno. Ancora da chiarire i motivi esatti alla base del gesto.