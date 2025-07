Paura a Santa Maria del Cedro: incendio vicino alle case domato dai vigili del fuoco

- Advertisement -

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Un incendio divampato in mattinata nei pressi di alcune abitazioni lungo via degli Ulivi a Santa Maria del Cedro è stato spento dai vigili del fuoco. Le fiamme hanno consumato la vegetazione secca presente in un vasto terreno confinante con la strada, il tracciato della ferrovia e le case. Non risultano feriti e danni alle cose, solo fastidio per il fumo prodotto dalla combustione. I vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Scalea a bordo di un pickup con modulo antincendio, hanno estinto l’incendio intorno alle 13. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo.