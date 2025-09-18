Paura a Santa Domenica Talao per un vasto incendio: fiamme minacciano anche un distributore di carburante

- Advertisement -

SANTA DOMENICA TALAO (CS) – Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore nel territorio di Santa Domenica Talao, ai piedi del centro abitato. Le fiamme sono alte e si sono propagate in modo veloce, alimentate dalle forti raffiche di vento che dalle scorse ore interessano tutta la zona dell’Alto Tirreno cosentino, generando una colonna di fumo denso e scuro, visibile anche a diversi chilometri di distanza fino ad arrivare ai comuni costieri creando disagi alla viabilità.

A destare preoccupazione è la presenza di un distributore di carburante e di un frantoio che si trovano nei pressi della zona in cui sono divampate le fiamme, arrivate proprio a ridosso dell’impianto di rifornimento. Le fiamme hanno minacciato anche alcune abitazioni e impianti produttivi.

Al momento non risultano persone ferite o danni alle strutture. Per precauzione sono state evacuate le scuole, anche se gli edifici non sono stati direttamente minacciati dai roghi. La Strada provinciale 3 che collega il centro abitato alla costa è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza il distributore di carburante.

Operazioni di spegnimento difficili: squadre al lavoro

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco, anche con un elicottero, personale di Calabria Verde e dell’organizzazione di Protezione civile Falchi del Pollino. È atteso l’intervento dei canadair. Gli operatori sono al lavoro, impegnati nel contenere la propagazione del rogo. Le operazioni di spegnimento risultano alquanto difficili per il forte vento che favorisce l’avanzata delle fiamme e la presenza di numerosi terreni incolti. Gli uomini al lavoro stanno facendo di tutto far garantire anche la sicurezza della popolazione. In fase di accertamento sono le cause dell’incendio.