CETRARO (CS) – Un incendio è scoppiato nel paese di Cetraro su una collinetta a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate in queste ore a causa del vento e delle sterpaglie della macchia mediterranea. Sul posto una squadra di vigili del fuoco sta operando per spegnere il rogo e contenere le fiamme per evitare che si propaghi ulteriormente.

++In aggiornamento++