Pasqua: le dolci uova dell’associazione “Calcia l’Autismo” nei reparti di Pediatria a Cetraro e Cosenza

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Le uova di Pasqua solidali di “Calcia l’Autismo”, per donare un sorriso ai ragazzi ricoverati nei reparti di Pediatria dell’Ospedale “G. Iannelli di Cetraro” ma anche in alcune case famiglie della provincia e nell’ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza. Spesso, basta un semplice gesto, un sorriso, una carezza, vale molto più di tante parole per chi vive situazioni di disagio, che sia sanitario, sociale o interiore.

E’ stata una settimana Santa molto intensa per l’associazione di Cetraro che ha fatto tappa prima al reparto di Pediatria di Cetraro, dove ad accogliere il presidente dell’Ets Calcia l’Autismo, Luigi Lupo e Roberto De Marco che da anni sostiene l’iniziativa, è stato il direttore Amministrativo Ercole Cosentino, il primario del reparto di Pediatria Antonietta Distillo e la capo sala f.f. Katia Bertolasi.

Poi la donazione delle uova solidali è proseguita presso la Casa Famiglia della Colonia San Benedetto di Cetraro, dove sono ospiti diversi ragazzi con disagio di vario genere e, per finire, la donazione si è spostata presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza con la sapiente guida del chirurgo pediatra Saverio Marrello anche nelle vesti di presidente del Rotary Club del Savuto, con il pretesto di donare un semplice uovo di Pasqua ai bambini ricoverati, è bastato un sorriso per ricevere in cambio un’altrettanto bellissimo sorriso. Purtroppo la sofferenza non conosce età e/o periodi dell’anno e poter manifestare la propria vicinanza a tanti bimbi che sono costretti, per varie patologie, anche oncologiche, a sottoporsi alle cure sanitarie per le condizioni di salute è sempre bello per poter “strappare“ loro un sorriso.