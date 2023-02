SCALEA (CS) – Non ha fatto in tempo ad arrivare all’ospedale di Cosenza perché aveva troppa fretta di venire al mondo: una bimba è nata questa mattina all’alba nell’ambulanza appena partita da Scalea e diretta alle sale parto dell’Annunziata. L’equipe del 118 di Paola, composta dal dottor Aurelio Tranchida, Viviana Schepisi e Giuseppe Di Bella, ha soccorso la donna che era sul punto di partorire, aiutandola nelle manovre per dare alla luce la bimba. Durante il viaggio in ambulanza verso la città dei bruzi, la bimba era così impaziente di nascere che ha scelto di farlo ai piedi del Santuario di San Francesco da Paola, motivo per cui la mamma l’ha chiamata Francesca.

“Dio ha voluto che la la piccola nascesse ai piedi del Santuario”, scrivono i familiari della partoriene Elvira Cortese, ringraziando “gli angeli della notte” che hanno salvato la donna, soccorrendola con “premura, dolcezza e prontezza”.

La piccola Francesca è adesso ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’Annunziata di Cosenza e la partoriente nel reparto di Ginecologia. Lieto fine per mamma e bimba, dunque, per un parto in emergenza che, però, apre uno spaccato sulle criticità sanitarie e sulla mancanza di un punto nascita sulla costa tirrenica cosentina.