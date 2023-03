Papasidero: l’ultimo saluto al giovane chef morto in un incidente, domani fiaccolata

PAPASIDERO (CS) – Si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 14.30 nella Chiesa San Francesco di Papasidero le esequie del giovane Amedeo Marino, 24 anni, deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto all’alba di domenica 26 febbraio, sulla Statale 18 nei pressi di Scalea. La salma giungerà in Chiesa alle ore 11.30 circa. Il parroco Don Ezio Saporito comunica che la Celebrazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Parrocchia San Costantino Papasidero, per favorire la partecipazione di chi non potrà essere fisicamente presente.

Il sacerdote invita tutta la Comunità dell’Alto Tirreno Cosentino a ritrovarsi a Papasidero anche domani 3 marzo alle ore 18.15 per una fiaccolata silenziosa “facendo seguito alla proclamazione del lutto comprensoriale di mercoledì 1 marzo, ritenendo doveroso trasmettere un messaggio di pace e di speranza alla luce di quanto successo nel nostro territorio ed al largo della costa crotonese, accogliendo l’invito delle Associazioni di proporre alla popolazioni riflessioni che stimolino le coscienze”. Il corteo muoverà dalla Chiesa di San Francesco e si concluderà in prossimità dell’abitazione del giovane Amedeo. La fiaccolata sarà preceduta dalla Celebrazione della Santa Messa del Primo Venerdì del mese alle ore 16,30 e dalla Via Crucis per le vittime di questo tempo alle ore 17,15.