Paola, topi nella sede dei Vigili del fuoco. Usb «Prefetto di Cosenza intervenga»

PAOLA (CS) – “Da mesi il sindacato cerca di portare all’attenzione dei vertici del corpo nazionale, della prefettura e di altre istituzioni, la grave carenza gestionale del comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza e le gravissime ripercussioni a carico della sicurezza del personale e di conseguenza sulla macchina del soccorso pubblico”. A scrivere è il coordinatore dell’USB Vigili del fuoco di Cosenza, Antonio Vercesi, che segnala come “la situazione della sicurezza e della vivibilità delle sedi dei vigili del fuoco di Cosenza peggiora di ora in ora; non passa giorno che qualche vigile del fuoco riporti a questa organizzazione sindacale di situazioni che definire pericolose, è un vero e proprio eufemismo”.

Topi nella sede di Paola

- Pubblicita clikio-

“Addirittura, presso la sede di Paola, il dirigente ha provveduto a far chiudere alcuni locali poiché invasi dai topi; a questo punto probabilmente si tratta di un vero e proprio subaffitto mentre i vigili trovano escrementi di topi in ogni angolo. È noto a tutti che la sola urina di topo – scrive Vercesi – può favorire l’insorgenza di malattie pericolosissime che possono portare alla morte. Per questi motivi sollecitiamo le autorità, in primis sua eccellenza il prefetto di Cosenza, a voler intervenire per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e favorire così la continuità del soccorso pubblico”. Al momento, secondo quanto si è appreso, non è stata programmata alcuna attività di derattizzazione all’interno della sede paolana.